Asaltan la Iglesia de San Roque en Pescadería y se llevan el dinero de las limosnas

La mañana de ayer se tornó complicada en la Iglesia Parroquial de San Roque, en el barrio de Pescadería. La parroquia del barrio resultó asaltada ... durante la noche. Unos ladrones lograron entrar en el templo y se llevaron consigo todo el dinero que pudieron sustraer, tanto del limosnero como del lampadario, sin causar, sin embargo, destrozos en el interior del templo católico regido por los Padres Marianistas.

El asalto a la parroquia no ha ocasionado daños a las valiosas imágenes expuestas al culto de la Hermandad del Calvario ni a la Virgen del Carmen, a las que no les han sustraído ninguna de las joyas que portaban.

Si bien es cierto que los daños materiales han sido varios y de consideración, los ladrones tuvieron que forzar todas las puertas de la parroquia para poder acceder al interior. Algunas de ellas presentan tal grado de violencia que será difícil, o incluso imposible, repararlas.

Ambas hermandades, a través de sus redes sociales, han publicado un comunicado conjunto en el que detallan los hechos y remarcan que no se han producido daños personales ni materiales más allá de las puertas utilizadas para acceder al templo. En el comunicado se especifica: «Las imágenes sagradas, así como el patrimonio artístico y litúrgico del templo, se encuentran en perfecto estado».

La situación que tuvo lugar la noche anterior ya ha sido puesta en conocimiento de la PolicíaNacional, que «ha iniciado las investigaciones oportunas para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del recinto parroquial» de San Roque.

Cabe recordar que en esta misma Iglesia parroquial de San Roque, y en sus inmediaciones, el pasado mes de abril también se produjo un incidente con un joven que insultó a los fieles durante misas y procesiones. Tras la investigación policial y la colaboración ciudadana mediante varios vídeos en los que se le veía vandalizando una balconera con la imagen del Santísimo Cristo del Mar, fue reconocido y posteriormente detenido, evitando así que el suceso derivara en males mayores durante la Semana Santa.

En 2023 también se produjo en la capital otro robo en una iglesia, aunque en este caso en el barrio de Regiones, en la Iglesia de San Isidro Labrador, donde desaparecieron dos broches de la Virgen de la Estrella. Aunque carecían de gran valor económico, sí tenían un importante valor sentimental. La hermandad, en aquel momento, solicitó su devolución a través de redes sociales y compartió información para intentar determinar la fecha exacta del suceso, ya que no se sabía con certeza cuándo se había producido. Sin embargo, no hubo resultado alguno.