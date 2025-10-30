Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Asaltan la Iglesia de San Roque en Pescadería y se llevan el dinero de las limosnas

Los ladrones forzaron varias puertas para acceder al templo, aunque no dañaron las imágenes, de gran valor artístico y patrimonial

Aroa García

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:38

Comenta

La mañana de ayer se tornó complicada en la Iglesia Parroquial de San Roque, en el barrio de Pescadería. La parroquia del barrio resultó asaltada ... durante la noche. Unos ladrones lograron entrar en el templo y se llevaron consigo todo el dinero que pudieron sustraer, tanto del limosnero como del lampadario, sin causar, sin embargo, destrozos en el interior del templo católico regido por los Padres Marianistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán
  2. 2 La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha
  3. 3 La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas
  4. 4 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  5. 5 IU Roquetas reclama medidas urgentes ante la situación de seguridad en el municipio
  6. 6 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  7. 7 Cooltural Fest confirma las primeras bandas para 2026
  8. 8 El PSOE de Mojácar denuncia «la mala gestión» del alcalde, Francisco García
  9. 9 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición
  10. 10 Roquetas celebra una jornada sobre actuación en contextos de prostitución y trata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Asaltan la Iglesia de San Roque en Pescadería y se llevan el dinero de las limosnas

Asaltan la Iglesia de San Roque en Pescadería y se llevan el dinero de las limosnas