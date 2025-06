Arturo Bernal: «La vivienda turística no puede ser causante de que no haya vivienda» El consejero de Turismo tilda de «fracaso absoluto» la Ley de derecho a la vivienda aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez

Alicia Amate Almería Lunes, 9 de junio 2025, 23:32

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, relacionó ayer la Ley por el derecho a la vivienda del Gobierno central con que los precios hayan «subido un 23,5%». «Hemos tenido 180.000 viviendas vacías más de las que ya teníamos en Andalucía, que estaban por encima de las 600.000», cifró Bernal en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Si tenemos 650.000 viviendas vacías en Andalucía, la vivienda turística no puede ser el causante de que no haya vivienda para los andaluces que quieran tener su vivienda o alquilar su vivienda», aseguró y tildó de «fracaso absoluto» la ley aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que el Gobierno andaluz, como ocurre en el resto de comunidades gobernadas por el PP, no aplica.

«Creo que se pone de manifiesto que los que tienen que tener la capacidad del control de la vivienda son los que tienen la competencia, que es la Junta de Andalucía y, también, los ayuntamientos, que deciden cómo quieren evolucionar sus ciudades», concluyó.