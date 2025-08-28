Artesanía, compromiso y sostenibilidad se dan la mano en un proyecto emprendedor Carolina Urra aporta su talento y su pasión a la cita más mágica del verano en Rodalquilar

En Rodalquilar, la noche de las velas tendrá este año un sello muy especial: las velas elaboradas por Brisa Artesana, el proyecto emprendedor de Carolina Urra. Su iniciativa nace del amor por lo hecho a mano y de un compromiso con la sostenibilidad, demostrando que la artesanía puede ser al mismo tiempo tradición, innovación y respeto por el entorno.

«Para mí, Brisa Artesana es un proyecto con alma. Une el amor por la artesanía, la herencia familiar y el respeto al medio ambiente. Cada vela que elaboro es un compromiso con la belleza, la sostenibilidad y el cuidado de quienes las disfrutan», afirma Carolina Urra.

El valor de lo artesanal

Desde niña, creció rodeada de pequeños gestos de creatividad y amor por el trabajo manual. Esa herencia familiar es hoy la esencia de su taller, donde cada vela se convierte en una pieza única, elaborada con paciencia y dedicación. «Mi familia ha sido motor y compañía en este camino. El valor de lo artesanal no solo lo llevo en las manos, sino también en el corazón, como herencia y como forma de vida», manifiesta.

Ampliar Carolina Urra junto a algunas de sus creaciones.

La propuesta de esta artesana va más allá de la creación de velas con una estética única. Sus velas están hechas con cera de soja vegetal, libre de tóxicos y biodegradable, a lo que se suman envases reutilizables, decoración con flores y hierbas naturales y una producción en pequeñas cantidades. Todo ello refleja una forma de vida consciente, respetuosa con el planeta y con quienes disfrutan de sus creaciones.

«En cada vela que elaboro, busco que el proceso sea respetuoso con la naturaleza. Trabajo con cera de soja vegetal, una alternativa renovable y biodegradable, mucho más limpia que la parafina, ya que no produce humo tóxico al quemarse», describe.

En su taller nacen distintos tipos de velas, que van desde la variedad en cuenco, pensadas para decorar y dar calidez al hogar, la que van en molde, que juegan con formas y creatividad y las de masaje, que combinan luz, aroma y cuidado de la piel gracias a mantecas y aceites naturales.

Una luz especial en Rodalquilar

Este año, las calles de Rodalquilar brillarán de forma diferente en la Noche de las Velas, gracias al trabajo de Carolina Urra. Serán dos noches, el 12 y 13 de septiembre, en una experiencia pensada para disfrutar con familia y amigos bajo uno de los cielos más limpios de Europa.

El programa preparado incluye propuestas para todos los gustos, siempre con el ambiente cultural y festivo que caracteriza a esta ocasión. Los visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales en directo, exhibiciones artísticas y propuestas gastronómicas que ponen en valor, entre otros, los sabores locales.

No faltará tampoco la observación astronómica, una de las actividades más atractivas gracias a la privilegiada ubicación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Un lugar donde no hay contaminación lumínica y donde las noches, aún en septiembre, se viven con un clima perfecto para pasar buenos ratos a cielo abierto.