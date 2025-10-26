Los arrendatarios dedicaron en 2024 alrededor del 34% de sus ingresos a pagar la casa, que batió récord «Por lo general, aquellas zonas donde dedican mayor parte de sus ingresos al alquiler coinciden con las que presentan mayor nivel de endeudamiento»

La morosidad media de los alquileres durante el pasado año en España ascendió a 7.957,6 euros, una subida del 4,23% con respecto al ejercicio anterior, lo que equivale a unos siete meses de alquiler, tal y como establece el estudio sobre la 'Situación de la morosidad en el alquiler en España en 2024' del Observatorio del Alquiler.

En cuanto al esfuerzo financiero, el informe fija una relación muy estrecha con la morosidad media a la hora de pagar la renta. «Por lo general, aquellas zonas donde los arrendatarios dedican mayor parte de sus ingresos al alquiler coinciden con las que presentan mayor nivel de endeudamiento», apunta el análisis. De hecho, en las diez provincias en las que los inquilinos destinan más del 35% de sus ganancias a sufragar la renta, la morosidad supera los 6.000 euros de media, a excepción de Santa Cruz de Tenerife, que se queda muy cerca de esta cantidad. Además, «las tres con más deuda son también las tres con mayor esfuerzo: Barcelona, Baleares y Guipúzcoa».

«Entre los lugares donde los inquilinos están más endeudados, el esfuerzo del alquiler sobrepasa en prácticamente todos los casos el 30%», apunta; si bien, enumera algunas excepciones, como son Murcia, con un esfuerzo del 27,6% y una morosidad de 6.977,65 euros, o Guadalajara, con un esfuerzo del 27,9% y una morosidad de 6.902,49 euros.

De la misma manera, las provincias donde los inquilinos deben menos cantidades de media coinciden, por lo general, con aquellas donde estos dedican menos del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. De nuevo, algunas excepciones son La Rioja, con un esfuerzo del 33,2% y una morosidad media de 3.882,14 euros; Ourense, con un esfuerzo del 30,1% y una morosidad media de 4.115,25 euros; o Segovia, con un esfuerzo del 30,6% y una morosidad media de 4.319,05 euros.

'In crescendo'

La deuda de los inquilinos, expone el Observatorio del Alquiler en una nota de prensa, aumenta de forma continuada año tras año, del mismo modo que lo hacen los precios y el esfuerzo financiero que los arrendadores dedican a pagar el alquiler, «pese a que la caída de la oferta ha provocado una disminución en la firma de nuevos contratos de arrendamiento, lo que reduce las probabilidades de impago».

La morosidad se ha situado, de hecho, en 2024 en su nivel más alto de la historia. También el precio medio del alquiler, que alcanza los 1.117 euros, batió récord durante el pasado ejercicio. Los inquilinos dedicaron, no en vano, alrededor del 34% de sus ingresos a pagar la renta.

Según los datos del Observatorio del Alquiler que promueven la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, los problemas para acceder a una vivienda y la escalada de los precios por encima del aumento de los salarios explican, en parte, las dificultades que enfrentan muchos arrendatarios y que suponen un mayor riesgo de endeudamiento para quienes no llegan a fin de mes.

Sin embargo, apunta este organismo en la nota, «como viene siendo habitual en los estudios que realiza el Observatorio del Alquiler, existen importantes diferencias entre comunidades autónomas y provincias. Así, mientras que regiones como Cataluña acumulan una deuda de más de 10.900 euros, en otras, como Extremadura, los inquilinos no deben más de 3.300 euros».

En el conjunto del país, la morosidad creció un 4,23% entre 2023 y 2024, lo que mantiene la tendencia al alza que se viene registrando desde hace años en los impagos, aunque a un ritmo menor al de años anteriores. Esta moderación en el aumento de la deuda se debe a la reducción en el número de viviendas alquiladas, si bien, en cualquier caso, supone una cifra considerable de deuda.

Por territorios, las provincias donde más aumentó la morosidad en este último año son Santa Cruz de Tenerife (+8,17%), Valencia (+7,9%), Huelva (+7,61%), Alicante (+7,38%), Málaga (+6,79%), Sevilla (+6,59%), Zaragoza (+6,23%) y Cádiz (+6,07%). Se trata, por lo general, de provincias con gran peso del turismo y del sector servicios, donde los contratos laborales son más inestables, lo que aumenta el riesgo de impago.

«Se repite un patrón que persiste a lo largo de los años, y es que, algunas de las comunidades autónomas con mayor deuda se encuentran en zonas costeras del Levante y las islas. Se trata de las regiones con mayor importancia del turismo en sus economías, donde los precios del alquiler tienden a ser más altos y la estructura laboral y salarial es más inestable, lo que aumenta las probabilidades de impago», prosigue el análisis.

En el lado contrario, las provincias donde se ha reducido la deuda con respecto al año pasado son Cuenca (-0,56%), Teruel (-0,34%), Soria (-0,3%) y Ourense (-0,1%). La deuda creció menos de un 1% también en zonas como Hueca (+0,15%), Ciudad Real (+0,59%), Salamanca (+0,79%) y Almería (+0,97%).

Diferencias por territorios

Las comunidades autónomas donde la morosidad sobrepasa la media nacional son Cataluña, Islas Baleares, Madrid y País Vasco. Se trata de los lugares donde los inquilinos acumulan una mayor deuda, y coinciden, en general, con las zonas donde el precio del alquiler es más alto.

Cataluña es la región donde la morosidad es más alta, con una media de 10.996,79 euros, seguida muy de cerca por las Islas Baleares, donde la deuda asciende a 10.233,66 euros. En la Comunidad de Madrid, por su parte, los inquilinos dejaron a deber un total de 9.812,96 euros, mientras que en el País Vasco adeudaron 8.372,91 euros.

Con una deuda media de 7.278,93 euros y de 7.012,06 euros, Andalucía y Navarra, respectivamente, se sitúan en torno al valor medio nacional. Sobrepasan también los 6.000 euros de morosidad otras autonomías como Murcia (6.977,65 euros), la Comunidad Valenciana (6.680,03 euros) y Canarias (6.180,99 euros).

En el resto de regiones, la morosidad media oscila entre los 3.000 euros y los 6.000 euros. Se trata de zonas como Cantabria (5701,44 euros), Ceuta (5.531 euros), Galicia (5.399,29 euros), Castilla-La Mancha (5.326,28 euros), Aragón (5.313,5 euros), Melilla (4.829,04 euros), Asturias (4.718,02 euros), Castilla y León (4.321,93 euros), La Rioja (3.882,14 euros) y Extremadura (3.385,24 euros).

Sin embargo, prosigue el informe, «si ponemos en relación la cantidad adeudada con el precio medio del alquiler en cada comunidad autónoma, encontramos que aquellos lugares donde los inquilinos han dejado de pagar más meses de renta son Murcia, con casi 10 meses; Castilla-La Mancha, con más de ocho meses; y Andalucía, que roza también los ocho meses. En el lado contrario, destacan La Rioja y Canarias, que deberían la cantidad equivalente a menos de 6 meses de alquiler».

Datos por provincias

Dentro de una misma comunidad autónoma pueden existir grandes disparidades. Por ello, el análisis del Observatorio del Alquiler se detiene en realizar apuntes particulares por provincias. En este aspecto, la que acumula mayor morosidad es Barcelona, donde los inquilinos deben 13.419,18 euros, un dato muy superior al del resto de provincias catalanas, que contribuye a elevar la media regional.

Los territorios que sobrepasan la media nacional de morosidad son, además de Barcelona, Baleares (10.233,66 euros), Guipúzcoa (9.833,71 euros), Madrid (9.812,96 euros), Málaga (9.355,88 euros) y Sevilla (8.876,03 euros). Por encima de los 7.000 euros de deuda se sitúan también zonas como Vizcaya (7.849,23 euros), Valencia (7.314,15 euros) y Navarra (7.012,06 euros).

Con una deuda de entre 5.000 y 6.000 euros, se encuentran provincias como Murcia (6.977,65 euros), Guadalajara (6.902,49 euros), Álava (6.611,56 euros), Las Palmas (6.422,74 euros), Granada (6422,12 euros), Alicante (6.387,91 euros) y Cádiz (6.271,62 euros). En el rango entre 4.000 y 5.000 euros, están lugares como Toledo (5.958,24 euros), Almería (5.942,31 euros), Santa Cruz de Tenerife (5.901,72 euros), Tarragona (5.851,04 euros), Zaragoza (5.829,16 euros), A Coruña (5.811,81 euros), Cantabria (5.701,44 euros), Ceuta (5.531 euros), Pontevedra (5.456,43 euros), Girona (5.408,44 euros) y Córdoba (5.011,84 euros).

La morosidad se sitúo en 2024 entre los 3.000 y los 4.000 euros en Castellón (4.924,03 euros), Salamanca (4.846,62 euros), Melilla (4.829,04 euros), Valladolid (4.828,32 euros), Asturias (4.718,02 euros), Albacete (4.713,41 euros), León (4.510,93€), Burgos (4.497,38 euros), Lugo (4.422,6 euros), Huelva (4.390,67 euros), Lleida (4.337,86 euros), Segovia (4.319,05 euros) y Ourense (4.115,25 euros).

En el rango de entre los 2.000 y los 3.000 euros de deuda, se encuentran los inquilinos de Ciudad Real (3.972,71 euros), Teruel (3.920,57 euros), La Rioja (3.882,14 euros), Huesca (3.744,26 euros), Palencia (3.713,11 euros), Badajoz (3.411,56 euros), Cáceres (3.377,27 euros), Cuenca (3.326,28 euros) y Jaén (3.234,52 euros). Y, por último, Ávila (2.846,35 euros), Soria (2.776€) y Zamora (2.695,34 euros) son las provincias menos endeudadas.