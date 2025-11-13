Arrancan las obras para renovar el colector de saneamiento de El Alquián

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado los trabajos que la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, Aqualia, está ejecutando entre ... El Alquián y el Aeropuerto de Almería para renovar el colector de saneamiento que da servicio a esta barriada de la capital. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 155.000 euros y que va a servir para mejorar 405 metros de tubería de PVC y nueve unidades de pozos de registro, lo que evitará el colapso de las aguas fecales que en ocasiones se producía debido al hundimiento de la tubería.

Acompañada por el concejal de Agricultura, Agua y Zonas Verdes, Juan José Segura, técnicos del área y operarios de Aqualia, la alcaldesa ha comprobado el buen avance de unos trabajos que comenzaron hace unas semanas «y que son bastante complejos debido a las dificultades del terreno».

Vázquez ha asegurado que esta renovación del colector de saneamiento «supone una mejora fundamental para la infraestructura del municipio, garantizando un servicio más eficiente y sostenible. Además, esta actuación refuerza el compromiso con la salud pública y el cuidado del medio ambiente, modernizando un sistema esencial para todos los vecinos». Igualmente, ha añadido, «con esta renovación se da un paso importante hacia un modelo de ciudad más limpia, segura y preparada para el futuro».

Los trabajos para la instalación de este nuevo colector, ha explicado el Consistorio este jueves en un comunicado, permitirán reducir incidencias y mejorar la capacidad del sistema ante lluvias intensas, beneficiando directamente a los ciudadanos.

«Se trata de una inversión necesaria que mejorará la calidad de vida de la población y la protección del entorno natural de la barriada de El Alquián. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando, como hasta ahora, no solo en grandes proyectos, sino también en actuaciones de mantenimiento, a veces invisibles pero muy, muy necesarias, que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y nos ayudan a avanzar hacia una ciudad más sostenible y más eficiente», ha concluido.