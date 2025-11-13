Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de la alcaldesa a las obras en El Alquián. R. I.

Arrancan las obras para renovar el colector de saneamiento de El Alquián

La actuación cuenta con una inversión de 155.000 euros para mejorar 405 metros de tubería de PVC y nueve unidades de pozos de registro, lo que evitará el colapso de las aguas fecales

A. M.

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:15

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado los trabajos que la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, Aqualia, está ejecutando entre ... El Alquián y el Aeropuerto de Almería para renovar el colector de saneamiento que da servicio a esta barriada de la capital. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 155.000 euros y que va a servir para mejorar 405 metros de tubería de PVC y nueve unidades de pozos de registro, lo que evitará el colapso de las aguas fecales que en ocasiones se producía debido al hundimiento de la tubería.

