Aromas, sabores y recuerdos con Pago de los Capellanes Diego Cebrian, de Pago de los Capellanes, porta uno de los caldos catados. / JAVIER MARTÍN Sus blancos elaborados con uva godello de la gallega Valdeorras protagonizaron la cata JOSÉ ESTEBAN RUIZ EL EJIDO Domingo, 23 septiembre 2018, 03:29

Aromas, sabores y recuerdos son los que se encuentran en cualquier vino, más joven, crianza, reserva o tan particular en la elaboración que se escapa a todas estas categorías. Ayer, la tarde en Almería Gourmet dejó muchos aromas, tan variados como los que se escondían entre los recuerdos de los que tuvieron el placer de disfrutar la cata ofrecida por Pago de los Capellanes, con Denominación de Origen Ribera del Duero en sus caldos que, aunque incluyó en la misma uno de sus cinco grandes presentaciones de tintos, concretamente el crianza, centró su generosidad en dar vida en la sala a sus blancos, cosechados y elaborados en tierras gallegas, en la provincia de Orense, en Valdeorras, una zona que presume de cultivar una uva como la godello, la principal baza para los blancos que se elaboran con Denominación de Origen Valdeorras.

No bastó con apreciar los vinos una vez, ni dos, ni tres. Y es que como advirtió Diego Cebrián, encargado de guiar la cata, Pago de los Capellanes imprime un carácter evolutivo a sus vinos, tanto a los tintos como los blancos, y ello hace que las sensaciones difieran a medida que el caldo se oxigena.

Fueron tres las elaboraciones de uva godello, cultivada en las 30 hectáreas que reúne a orillas del río Sil esta bodega afincada en Pedrosa de Duero, y que, como otras tantas de esta prestigiosa denominación vitivinícola, parte de la tradición familiar del cultivo de la vid, que comercializaban antaño a terceros, para comenzar en 1996, en este caso, su andadura en las elaboraciones en las que utiliza uva tempranillo en su totalidad para sus tintos.

La esencia evolutiva de los vinos es uno de las premisas que cuida esta bodega castellana

Esos tres caldos de origen gallego fueron Luar Do Sil Godello, Luar Do Sil Sobre Lías y Luar Do Sil Fermentado. Del más fresco al más 'graso', del desenfado a una mayor seriedad. Para tomar en cualquier momento, sin necesidad de acompañarlo con plato culinario alguno, a dar pasos en esa dirección y apostar incluso por el maridaje con un buen lechazo, que aconsejó Cebrián.

La cata fue amena y participativa, y aunque en tintos no hubo ocasión de disfrutar de sus cinco presentaciones, los allí presentes sí tuvieron la oportunidad de conocer algo de todos ellos.