El 80% de las armas retiradas por la Guardia Civil en Almería es por violencia de género El Instituto Armado detecta cada vez más la presencia de mujeres jóvenes que quieren obtener su licencia de armas en la provincia

Nerea Escámez Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

En un almacén de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se pueden observar centenares de escopetas y pistolas, de mayor o menor tamaño, que han sido inmovilizadas por el personal de la Intervención de Armas. De todo ese depósito, el 80% de las retiradas son a consecuencia de las medidas cautelares impuestas por un juez tras un caso de violencia de género.

Y es que en la provincia hay expedidas, según datos ofrecidos a IDEAL, un total de 32.377 licencias y, además, 58.349 armas. Con mayor presencia de armas lisas (escopetas). En lo que respecta a las unidades concretas, en Albox se suman 7.100 licencias y 14.337 armas. Los agentes, por su parte, destruyeron 1.526. En El Ejido ascienden a 9.300 licencias con 16.036 armas y en las dependencias se destruyeron 2.742. Por último, el volumen de licencias de Garrucha se eleva a 4.000 con 8.500 armas y, las destruidas, rozan el millar con 985 armas enviadas a la fundición.

Si bien tener un arma siempre ha estado asociado a la figura del hombre –perfil predominante en la estadística oficial–, en los últimos años, desde el Instituto Armado han detectado que cada vez más mujeres jóvenes, de entre 18 a 22 años, quieren obtener el permiso.

Con el capitán Alejandro Gómez como responsable de la Unidad de Intervención de Armas, en la que trabajan en torno a una quincena de guardias civiles, dedican su jornada a la atención al público, a la obtención, negación o renovación de licencias, y de mantener controlados los establecimientos relacionados con armas y explosivos.

«La mayoría de gente relaciona la intervención de armas con pasar revista a una escopeta, pero eso es una mínima parte», subraya. Por ejemplo, Alejandro Seco, uno de los agentes que compone la unidad, se dedica a las inspecciones de negocios. «Nos enfocamos en vigilar la pirotecnia o los explosivos que son utilizados en canteras», resalta el capitán. «Es vital que las armas que tienen un fin, sea caza, deporte cinegético u olímpico, así como rodajes, se compruebe que es solo para eso»

De hecho, los rodajes de las películas donde hay presencia de armas, independientemente de su tipo, tiene que tener el visto bueno de la Guardia Civil. «Antes de realizar un rodaje, tenemos que establecer las medidas de seguridad, todo ello, con la confidencialidad debida por los guiones que luego se van a hacer públicos con la serie», reconoce el oficial del Instituto Armado.

Esta revisión y control por parte de la Benemérita es, ante todo, un modelo que trasciende a otros países. Alejandro Gómez indica que «por los problemas del pasado, como con la banda terrorista ETA siempre se ha hecho una vigilancia muy minuciosa y exhaustiva, que sirve de ejemplo para otros países en los que no existe este control». Prueba de ello es la legislación de Estados Unidos u otros países europeos con una normativa más laxa. «O con los atentados de Charlie Hebdo... ese tipo de armas de guerra recuperadas demuestran que hay lugares donde no hay un control».

Operaciones de droga

Centrados en las intervenciones de armas, la Guardia Civil de Almería ha realizado en los últimos meses distintas operaciones, como la macrooperación de Pechina, donde han retirado armas dedicadas al narcotráfico y actividades ilegales que llegarán a este depósito al cabo de un año cuando abandonen el laboratorio tras realizarle las pruebas pertinentes. «Tener acceso a un arma de forma legal es muy complicado, todo está bajo un estricto control, hay que superar un examen y una serie de reconocimientos que permitan la obtención del permiso», insiste. De hecho, en caso de que se detecten hechos ilícitos en particulares, el permiso se puede retirar de forma radical.

En las operaciones antidroga, la Guardia Civil interviene las armas que, más tarde, pasarán a disposición judicial y, al concluir el juicio, se decide qué hacer con ella. Si se pueden devolver al propietario, porque queda exonerado, o se le dan destino a la fundición de Sevilla, para su destrucción.