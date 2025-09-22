¿Qué hay que hacer con un arma en caso de que fallezca la persona titular? Si algún familiar quiere quedarse con cualquier escopeta o pistola de un ser querido fallecido tiene que realizar un trámite administrativo para su posesión

Medio centenar de armas de guerra dentro de una vivienda de Mojácar. Esa fue la cantidad que localizó el personal de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil del municipio de Garrucha hace justo un año a través de diferentes informaciones obtenidas mediante la colaboración ciudadana.

Las armas, que eran propiedad de una persona fallecida, estaban en posesión de su mujer y formaban parte de la decoración de la vivienda, exhibiéndolas colgadas en las paredes. Contaban con su certificado de inutilización expedidos por el Banco Oficial de Pruebas de Birmingham datados entre 1990 y 2008. Sin embargo, necesitaba un paso más. Un requisito que parte de la población continúa desconociendo y por lo que ocurren estas situaciones.

Por ello, el capitán de la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Alejandro Gómez, explica que «la familia dispone de unos seis meses para rescatar las armas de la intervención. Es un tema complicado porque esas armas, si las quieren transferir o las quieren utilizar, hace falta certificado de función, testamento y últimas voluntades» que tienen que «estar firmadas por todos los herederos dando el consentimiento al destino que se van a dar esas armas».

Después, ocurren dos variantes. Una, que este arma sea transferida a quién sí tiene una licencia de armas o, segundo, dejarlas inutilizadas.

En el caso de que se prefiera que el arma quede inutilizada, esta tendrá que ser mandada al Banco oficial de pruebas de Éibar. «Antiguamente, se hacía en las armerías, incluso, pero ahora, se mandan a Éibar con una paquetería específica», reconoce.

La inutilización va aparejada a un coste aproximado de 200 euros. «Una escopeta rondaría los 160 euros junto al certificado, pero, la persona interesada tiene que pagar los portes que se calcula en base al peso del arma». ¿Qué pasa si se trata de un arma corta? El valor aproximado ronda los 300 euros debido a la complejidad que requiere su inutilización.

El personal de la Intervención de Armas de la Guardia Civil informa que, transcurrido el periodo para gestionar los trámites para darle una segunda vida al arma heredada, o no, se rechaza cualquier uso de la misma y se procede a la destrucción del arma en la empresa de fundición.