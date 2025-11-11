ARA Almería inicia su semana de actos en conmemoración del 'Día sin alcohol'

El viernes 14 de noviembre estará marcado por la sensibilización hacia la sociedad, en el que la asociación instalará mesas informativas en distintos puntos de ... la ciudad como en la Bola Azul, el Hospital Universitario Torrecárdenas, la Plaza de la Construcción y el Centro Comercial Mediterráneo.

En la tarde del jueves, se llevará a cabo en el Centro de Día y de Actividades Terapéuticas de ARA, la presentación del libro «Cuando aprendí a dibujar líneas rojas» a cargo de su autora, María Belén García.

Los actos conmemorativos se cerrarán el día 15 con la realización en la mañana del sábado de una terapia entre pacientes y familiares y la celebración de un concurso gastronómico esa misma tarde, dónde pacientes, familiares, profesionales y voluntarios, degustarán las distintas recetas que llevarán a cabo los usuarios del centro.

El objetivo de estas actividades es sensibilizar a la población sobre los daños y perjuicios tanto físicos, como psicológicos que causa el consumo de alcohol y de drogas, al tiempo que acercará los servicios de la asociación a todo aquel que los necesite.

El presidente de ARA Almería, Ramón Fernández Quijano, ha agradecido la colaboración institucional en la tarea de darle visualización a «un problema que afecta cada día a un mayor número de personas, siendo cada vez menor la edad en la que se inician en el consumo de alcohol, al que en muchos casos se asocia otro tipo de consumos y adicciones».

Los datos recopilados por la Junta de Andalucía indican que los grupos de edad con mayor prevalencia de consumo de alcohol se encuentran entre los 16 y 24 años y entre los 21 y 24. Esta situación, según los especialistas, está influenciada por factores como la facilidad para adquirir bebidas alcohólicas, el peso de las actividades de ocio nocturno en la región y una aceptación social generalizada del consumo de alcohol.

Los estudios revelan que Almería lidera las cifras de consumo diario de alcohol en Andalucía, con un 4,7% de su población implicada en este hábito. Esto coloca a la provincia por encima de la media regional, señalando una preocupante tendencia que los expertos relacionan con las particularidades económicas y culturales de la zona.