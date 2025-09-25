Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Apuñala a un hombre tras una discusión entre familias en el barrio del Tagarete

El detenido permanece en los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería

E. P.

Almería

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:14

Un hombre ha resultado herido leve tras ser atacado con un arma blanca en el barrio del Tagarete de Almería este miércoles a mediodía, después de una discusión entre dos familias en la confluencia de la calle Ferrocarril con la avenida de Andalucía, en la que la víctima propinó un tortazo al agresor, que acudió a su vivienda, sacó un cuchillo y le asestó una puñalada en el hombro.

Según han informado fuentes policiales, el detenido permanece en los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería y está previsto que pase a disposición judicial este viernes. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde fue atendida, sin que su vida corra peligro.

El episodio se enmarca en una disputa entre familias con un historial de conflictos, han precisado las mismas fuentes. El caso se investiga como un delito de lesiones, descartándose por el momento la tentativa de homicidio.

