Apuestas deportivas, tragaperras y las ruletas, las adicciones de los almerienses Los hombres, los principales pacientes de los centros ambulatorios de rehabilitación de la Junta por la conducta de juegos patológicos

Nerea Escámez Almería Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:42

La adicción al juego es una de las tareas pendientes a resolver por las diferentes administraciones. Este trastorno donde lo único que importa es conseguir dinero para poder dedicar aunque sea un minuto a jugar, es capaz de arruinar y, por consiguiente, de destruir a las familias.

Según datos a los que ha tenido acceso IDEAL y que recoge el Sistema de Información del Plan Andaluz de Drogas y Adicciones (Sipasda), Almería es una de las provincias que menor tasa ha presentado por juego patológico y otras adicciones sin sustancia en 2024. Y es que un total de 159 personas han sido atendidas en Almería por esta adicción al cierre del año, siendo 1.802 en Andalucía, es decir, un 8,82% pertenece al territorio almeriense.

El perfil predominante en este tipo de ludopatía es claro ya que más del 90% de los usuarios que necesitan atención en los Centros de Tratamiento Ambulatorio de la Junta de Andalucía son hombres. Por ejemplo, en Almería, 153 afectados son varones frente a 6 mujeres que se han convertido en pacientes de estos centros especializados en la prevención, orientación, rehabilitación e incorporación social en régimen ambulatorio del paciente para reducir su adicción por juego patológico o para prevenirlo. Si bien cabe destacar que las asociaciones que se dedican a tratar este tipo de adicciones en pacientes, reconocen que en la provincia el perfil de la persona ludópata es cada vez más joven y ronda 25 años.

De hecho, el último informe realizado por el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, sobre la incidencia en España de las llamadas adicciones sin sustancia, como son el juego o el abuso de internet o de la pornografía, desvelaba que hasta un 4% de los escolares españoles de entre 14 y 18 años están en peligro de caer en la ludopatía por ser jugadores habituales y presentar características de riesgo pese a que, sobre el papel, a estas edades tienen prohibido por ley hacer uso de cualquier tipo de apuestas, tragaperras, bingos o loterías, sean presenciales u 'online'.

En datos regionales, la presencia femenina en centros de rehabilitación ambulatoria supone el 5% de los pacientes, con 100 mujeres andaluzas tratadas por juego patológico. De ellas, 21 se decantan por los juegos de casino (ruleta, black jack…) y 18 a slots, máquinas de azar, tragaperras en salones de juego.

Los juegos que más captan a los pacientes son las apuestas deportivas en directo o en tiempo real y los juegos de casino, con 30 perjudicados, de forma independiente, en la geografía almeriense. Sin embargo, los slots, máquinas de azar y tragaperras en hostelería han afectado a 28 hombres, lo mismo que ocurre con estas máquinas en los salones de juego, que ha perjudicado a 32 individuos, de los que una de ellas era mujer.

En la región, por su parte, 449 personas se han visto afectadas por este tipo de maquinaria, de los que 435 han sido hombres y 14 mujeres. Especial hincapié hacen en las apuestas deportivas en directo y en diferido (205 y 187, respectivamente) así como los juegos en el casino (375 usuarios).