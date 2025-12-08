Aprueban la licitación de 92 VPO para venta en la Vega de Acá

La Empresa Municipal de Vivienda Almería XXI aprobó, en la reunión del Consejo de Administración celebrado el pasado día 25 de noviembre, la licitación de ... las obras para la construcción de un edificio plurifamiliar para 92 Viviendas Protegidas (VPO), locales, trasteros y garajes en la parcela RPA 1/1 del sector SUP-ACA 09/802, en la Vega de Acá. De acuerdo al proyecto redactado por 'Lotoarq S. L. P.', y obtenida la correspondiente licencia municipal de obras y calificación provisional, las obras de esta promoción se licitarán próximamente con un presupuesto de 13.209.548,97 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución de obras previsto es de 24 meses, según trasladó ayer el Consistorio en un comunicado.

Esta promoción cuenta con un préstamo hipotecario autorizado por el Pleno del Ayuntamiento de Almería, en sesión celebrada el pasado 27 de agosto, por un importe máximo de 19.762.257,94 euros, con la entidad Caixabank. La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y consejera delegada de 'Almería XXI', Eloísa Cabrera, adelantó que «en breve se licitarán las obras de este proyecto, con el objetivo de iniciar los trabajos constructivos de esta nueva promoción, en una de las zonas de expansión que se viene produciendo en la Vega de Acá, a lo largo del primer trimestre de 2026».

Actuación, esta, que se suma a las promociones de 'Almería XXI' actualmente en marcha, en el Casco Histórico, Nueva Andalucía y otra más en la Vega de Acá, «todas ellas promovidas en el marco del objetivo municipal de alcanzar en esta corporación la construcción de más de 600 viviendas en régimen de venta, alquiler y alquiler con opción a compra», subrayó Cabrera.

Proyecto constructivo

Esta nueva promoción, con una edificabilidad total de 13.020,84 metros cuadrados, se construirá sobre una parcela con una superficie de 3.742,56 metros cuadrados. En dicha parcela se proyecta un conjunto de dos edificios dispuestos longitudinalmente de norte a sur y con sus fachadas principales hacia este y oeste, con separación entre ambos y a linderos cumpliendo las exigencias urbanísticas. En total se proyectan 92 viviendas en nueve tipos distintos, de las cuales 74 son de tres dormitorios (cuatro de ellas adaptadas), 10 son de dos dormitorios y ocho son de cuatro dormitorios.

El conjunto se completa con la urbanización del resto de parcela no ocupada por los edificios, dotando de zonas verdes y senderos peatonales, con acceso peatonal principal por el extremo norte de la parcela, desde la calle Nueva Sortina.

A través de 'Almería XXI' se han ejecutado dieciocho promociones de viviendas (1.055 viviendas entregadas); cuatro están en pleno proceso de ejecución –dos en Nueva Andalucía (61 en venta + 33 en alquiler)–, en San Cristóbal (4 en alquiler) y una más en la Vega de Acá (74 en venta).

En trámite de ejecución, además de la anunciada ahora para su licitación, están previstas otras cuatro promociones: dos en San Cristóbal, una más en la Vega de Acá y otra en Nueva Andalucía, con un total de 177 viviendas proyectadas.

Adicionalmente, en fase de concurso, se encuentra los contratos de servicios de redacción de proyectos, dirección de obras y estudio de seguridad y salud correspondiente al desarrollo del PERI-NAN-02/106, en el Barrio Alto. Cinco parcelas en este ámbito para el que se prevé la construcción de más de un centenar de viviendas en alquiler.