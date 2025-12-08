Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen virtual del nuevo proyecto de vivienda protegida. R. I.

Aprueban la licitación de 92 VPO para venta en la Vega de Acá

El objetivo de Almería XXI es que las obras de esta promoción se inicien durante el primer trimestre del año próximo

R. I.

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:16

Comenta

La Empresa Municipal de Vivienda Almería XXI aprobó, en la reunión del Consejo de Administración celebrado el pasado día 25 de noviembre, la licitación de ... las obras para la construcción de un edificio plurifamiliar para 92 Viviendas Protegidas (VPO), locales, trasteros y garajes en la parcela RPA 1/1 del sector SUP-ACA 09/802, en la Vega de Acá. De acuerdo al proyecto redactado por 'Lotoarq S. L. P.', y obtenida la correspondiente licencia municipal de obras y calificación provisional, las obras de esta promoción se licitarán próximamente con un presupuesto de 13.209.548,97 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución de obras previsto es de 24 meses, según trasladó ayer el Consistorio en un comunicado.

