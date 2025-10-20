Aprueban la contratación de las obras para la mejora de la red hídrica de la Rambla La infraestructura, de más de cuatro kilómetros de longitud, atraviesa la Rambla Belén y Amatisteros, y suministra agua a zonas verdes y a una treintena de fuentes ornamentales

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, acompañada del concejal delegado de Agua, Juan José Segura, ha anunciado hoy la aprobación, en Junta de Gobierno Local, de la licitación de las obras de mejora de la infraestructura hídrica de la Rambla, actuación en la que el consistorio prevé invertir un millón de euros.

Sánchez ha explicado que, a propuesta del Área de Economía, Innovación y Contratación, se ha aprobado la contratación de las obras para la renovación de la tubería general de suministro de agua para riego en la Rambla de Almería, actuación en este caso promovida desde el Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura.

El proyecto, pendiente ahora de su anuncio de licitación, contará con un presupuesto base de licitación de 1.063.333,72 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Una vez abierto el proceso, las empresas interesadas dispondrán de veinte días para presentar sus ofertas, como así ha adelantado la portavoz municipal.

La portavoz municipal ha destacado que «esta intervención supone un paso decisivo para la modernización de la red de riego de la principal arteria verde de la ciudad, una infraestructura esencial que, con más de cuatro kilómetros de longitud, atraviesa de norte a sur la Rambla Belén y la Rambla Amatisteros».

«Con el paso del tiempo, y pese al mantenimiento realizado, esta conducción requería una renovación completa que garantice el suministro eficiente y sostenible de agua de riego y ornamental», ha indicado el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, quien ha recordado que la red abastece además casi una treintena de fuentes ornamentales distribuidas a lo largo de la Rambla.

Preguntado por las incidencias o afectación que esta actuación puede tener en el tráfico rodado, Segura ha aclarado que «ambas tuberías, con una longitud total de 3.296 metros y 986 metros, respectivamente, discurrirán baja ambas ramblas mediante soportes y anclajes mecánicos anclados a la losa superior del canal rectangular de encauzamiento. La única afectación se producirá en la intersección de Carretera de Granada con la Rambla, siendo mínima esa incidencia», ha recalcado.

Sánchez, por su parte, ha añadido además que «se trata de una actuación de suma importancia dentro de la planificación municipal para la mejora de las zonas verdes, ya que la Rambla Belén constituye la principal arteria verde y espacio de encuentro de la ciudad, cuyo mantenimiento y conservación son prioritarios para este equipo de gobierno».

Fiestas de Navidad

En el ámbito cultural y con vistas a la próxima Navidad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también, a propuesta del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, dos nuevos expedientes.

El primero corresponde a la contratación del suministro de once carrozas destinadas a la Cabalgata de SS.MM. los Reyes Magos, con motivo de las Fiestas de Navidad 2025-2026, con un presupuesto base de licitación de 113.740 euros.

Ocho de las carrozas serán de temática navideña, infantil y juvenil, y tres de ellas incorporarán una plataforma para actuaciones musicales en directo, con la correspondiente sonorización y medios técnicos. Las otras tres carrozas estarán destinadas al paseo real de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar.

Asimismo, y como se ha informado en rueda de prensa por la portavoz del Equipo de Gobierno, se ha adjudicado el contrato de suministro de grupos electrógenos destinados a dotar de suministro eléctrico las actividades culturales organizadas por la Delegación de Cultura, a las mercantiles Grupo Servielec y Grupos Electrógenos Almería, por un importe total de 205.942 euros.

El plazo de duración del contrato será de un año desde su formalización, con la posibilidad de prorrogar anualmente hasta un máximo de tres años (1+1+1).