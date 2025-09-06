Cuando aparcábamos en La Rambla… y escondíamos el radiocasete

José Manuel Bretones Periodista Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:16 Comenta Compartir

Almería es una ciudad de ramblas. El urbanismo moderno ha convertido en calles sus secos cauces. Alfareros, Belén, Obispo Orberá, Amatisteros... Pero, sin duda, cuando un almeriense dice «la Rambla» se refiere a la actual avenida de Federico García Lorca. O a toda ella, en sus 3 kilómetros de longitud, desde la apodada «rotonda del Ikea» o «redonda del Ballesol» hasta su desembocadura en Las Almadrabillas.

Los muchachos de la 'Generación Z' y los adolescentes que se arremolinan frente al burguer que hay junto a Las Jesuitinas, quizás piensen que La Rambla siempre estuvo así. Llena de jardines, losas rotas, juegos infantiles empercudíos y fuentes que dejan de brotar sus aguas cuando más aprieta el calor. No.

La Rambla, hasta hace treinta años que comenzaron a ordenarla y urbanizarla, era un río seco lleno de piedras, de moreras, de pistas de aprendizaje para las autoescuelas y de improvisados campos de fútbol. Tuvo, incluso, un parque infantil de tráfico donde hoy está la Plaza de las Velas y había puentes que comunicaban la Almería antigua con la que se expandía más allá de la frontera que marcaba el propio lecho. Hasta que una riada se llevó la carpa de uno de ellos, también se instalaban los circos. Pero, sobre todo, La Rambla era un aparcamiento. Sin asfaltar; pero parking, al fin y al cabo.

El tramo que iba desde el baden del Bar La Gloria, frente al surtidor de gasolina de 'El Manquillo', hasta la altura del quiosco de los garbanzos torraos de los 'Chirivía' estaba casi siempre lleno de camiones. Enormes; de los que provocan la admiración infantil. Muchos tenían estacionamiento fijo y otros de forma provisional porque iban a reparar caucho a 'Neumáticos Alonso'. Eran grandes vehículos de mudanzas (los llamados 'capitoné'), de reparto de tiendas de muebles, de las maderas de «Rabriju», o cisternas de empresas de distribución de combustibles.

En la abrupta amplia zona de La Rambla hasta la altura del instituto Celia Viñas había pocos coches. La orografía del terreno impedía el acceso y, si algún conductor se atrevía, era a riesgo de romper el cárter. Por lo tanto, la parte final, también la más cercana al centro de la ciudad, era usada como aparcamiento habitual. Construyeron una rampa de piedra por la que los vehículos bajaban al cauce. Allí, 'un gorrilla' que se había construido un chambao de madera y plásticos para resguardarse del sol, te indicaba dónde estacionar el automóvil a cambio de una moneda de veinte duros.

Una vez aparcado, comenzaba el proceso para salvar el radio cassette de los chorizos y ladronzuelos que pululaban por allí. Como el aparato era extraíble, muchos lo escondían debajo del asiento para que no se viera; otros lo metían en el maletero y los más desconfiados se lo llevaban consigo. Existían unas tapaderas ajustables que ocultaban el aparato, pero los rateros se sabían todos los trucos. Por eso, era habitual ver en cafeterías, ventanillas de bancos o en tiendas de ropa a individuos arreando del asa del radiocasete de su coche; artilugio que volvían a meter en el hueco del salpicadero cuando regresaban al vehículo.

El mercado negro almeriense de aparatos sustraídos era tan común como, hoy, puede ser el de teléfonos móviles robados. Los más cotizados por los chorizos eran los de las marcas 'Pioneer' y 'Blaupunkt', pero no todo el mundo disponía de ellos. Los más usados eran los llamados 'Roadstar RS-2030', 'VW Gamma', 'Kenwood KRC-335N' o 'Denvo DCS-1055'.

Otro inconveniente de aparcar en La Rambla era el sol. Sobre todo, en verano. Mi amigo Bernardo, que conducía una Renault 5, decía que cuando regresaba a recogerlo el R-5 era ya un 'Renault Fuego' (otro modelo de la marca). Porque subirse después de haber estado aparcado a pleno solanero durante varias horas era casi una enorme prueba de resistencia. El aire del interior se transformaba en un horno sofocante, pesado, denso, que apenas dejaba respirar. Al abrir la puerta, un golpe de calor ardiente, casi asfixiante, te envolvía de inmediato, como una bofetá de fuego invisible.

El volante de plástico abrasaba; tocarlo era como posar la palma sobre una plancha encendida. La hebilla de los cinturones era un hierro candente y los asientos parecían brasas: te quemaban las piernas si vestías pantalón corto y el contacto hacía que pegaras un pequeño salto o soltaras un quejido mientras el vello se erizaba.

Sentarse allí dentro significaba aguantar con paciencia los primeros minutos, con el sudor brotando de la frente y la espalda, la camisa pegándose a la piel y el espeso aire entrando a tus pulmones. Abrir las ventanillas era lo primero, bajarlas todas a la vez para que entrara una ráfaga de aire que, al principio, también era caliente, sofocante. Aquello era un rito del verano ochentero.

Cuando se inició la urbanización por tramos de la Rambla, aparcar ya era casi imposible. Es verdad que los aparcamientos subterráneos mitigaron en parte la escasez de estacionamientos y poca gente entiende los motivos por los que no se empleó todo el cauce en plazas de garaje.

El caso es que a finales de los años noventa, el único hueco en superficie que quedaba por urbanizar, y por lo tanto útil para aparcar, era el pequeño trozo que iba desde la altura de la Plaza Circular al Gran Hotel. Medía 128 metros de largo por 117 de ancho y estaba 'gestionado' por un clan de 'gorrillas' que impedía a otros vagabundos acceder a su 'negocio'. Te acosaban al llegar, invadían tu espacio vital, te insultaban y amenazaban con rallarte el coche si no le dabas una moneda. De allí había que salir caminando, casi corriendo, con el radiocasete en la mano y sin dejar a la vista ninguna pertenencia.

Aquellos 'aparcacoches' eran medio delincuentes, pero es justo reconocer que aprovechaban el espacio al máximo para estacionar el mayor número de autos. Casi siempre organizaban ocho filas de vehículos y, cuando el solar estaba lleno, sumaban más de 185 los aparcados. Y así todos los días. Hasta que ese tramo se urbanizó y se construyó en superficie una plaza apodada «De las Velas» pero en la que solo hay mástiles metálicos que no sostienen ninguna vela. Las cosas de Almería.