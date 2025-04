El apagón deja 16,4 millones de euros de pérdidas en la provincia de Almería, el 0,1% del PIB

M. C. Callejón Almería Martes, 29 de abril 2025, 23:26 Comenta Compartir

Las 24 horas que quedarán para siempre en el recuerdo de quienes han vivido el apagón eléctrico y tecnológico que ha dejado a oscuras a toda la península Ibérica desde el mediodía del lunes tiene también su correspondencia económica. Las pérdidas en la provincia de Almería se estiman ni más ni menos que en torno a 16,4 millones de euros, el 0,1% del Producto Interior Bruto provincial que, en 2022, que es el último año cerrado por el Instituto Nacional de Estadística, situaba en 16.425 millones de euros.

Así lo aseguró el martes la CEOE, que en palabras de su presidente, Antonio Garamendi, evaluó un impacto negativo en todo el territorio nacional de 1.600 millones de euros.

En este sentido se ha pronunciado también la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, que ha trasladado en una nota su solidaridad «a todas las personas que se vieron afectadas por el apagón eléctrico sufrido en España, especialmente, aquellas que vivieron situaciones de especial vulnerabilidad o quedaron atrapadas por la interrupción repentina del suministro».

«Habrá que esperar varios días para conocer el diagnóstico económico del apagón en Almería y sus repercusiones, ya que habrá que tener en cuenta no solo el coste de las pérdidas económicas, sino también el lucro cesante por las ventas o servicios no realizados. No obstante, el coste económico nacional valorado por la CEOE estaría en torno al 0,1% del PIB», ha insistido la patronal almeriense, que se encuentra realizando un seguimiento del alcance de los daños en el tejido empresarial de la provincia. Una incidencia que, ha afirmado, tuvo especial impacto económico en las pequeñas empresas de los sectores de la industria, el comercio, la hostelería y la industria, «aunque todos los sectores se han visto afectados».

«El parón de la actividad económica hizo que se interrumpieran la gran mayoría de los procesos productivos, ya que las empresas de todos los sectores, sin telefonía, internet, ni electricidad, tuvieron que acortar, modificar sus jornadas o cesar su actividad», ha detallado, al tiempo que ha lamentado el restablecimiento desigual en la provincia. «La recuperación ha sido muy lenta, especialmente, en zonas del Almanzora, Levante, Mármol, Los Vélez y municipios como Pulpí, donde no se restableció el suministro hasta bien entrado el mediodía», ha abundado.

Y, en Almería capital, ha incidido, «empezó a recuperarse el suministro eléctrico de madrugada, parcialmente, en algunas zonas y en otras no, dándose incluso el caso de que, por la mañana, en una misma calle había luz según la acera».

«Aquellos establecimientos y empresas que cuentan con generadores pudieron continuar con su actividad y podrán ver minoradas las pérdidas, pero hay productos que no han podido aguantar el cero eléctrico, sobre todo perecederos, como frescos y congelados», ha apuntado Asempal.

El apagón, sector a sector

En su análisis por sectores, la confederación almeriense de empresarios ha afirmado que el comercio ha sido «uno de los más perjudicados», dado que «las ventas se desplomaron y la mayoría de los establecimientos tuvo que cerrar en pocas horas, pese a intentos de mantener la actividad aceptando pagos en efectivo».

Los hoteles, ha apuntado, «han podido resistir el envite gracias a los grupos electrógenos y los aljibes, evitando incidencias destacables para los clientes». Y, en el sector de producción agrícola y almacenes de manipulado, «los grupos electrógenos han permitido continuar la actividad», y «a pesar de algunos retrasos por la caída de sistemas y comunicaciones, se está cumpliendo con el suministro de productos».

Por su parte, en el sector de la construcción, «se paró la actividad en función del tipo de obra y fases», debido a determinada maquinaria, como las grúas, que precisan de electricidad para su funcionamiento, «y hasta entrada la mañana no se han podido reanudar».

En el sector del transporte, la interrupción de las comunicaciones «ha ocasionado problemas al perder la comunicación con los conductores de los camiones, así como por las limitaciones para repostar carburante, ya que solo las estaciones de servicio que contaban con grupos electrógenos estaban operativas», mientras que, en oficinas y despachos, «la actividad fue nula ante la falta de electricidad y telecomunicaciones», y también «se han reportado averías en motores, cerraduras electrónicas y dispositivos eléctricos».

Asempal ha destacado, en otro ámbito de cosas, «el comportamiento solidario de los almerienses, compartiendo información y ofreciendo ayuda, así como el esfuerzo de las empresas para proveer de productos y servicios a la ciudadanía». «Extendemos igualmente nuestro agradecimiento al personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia y todos los profesionales que han trabajado con eficacia para atender las situaciones generadas por la crisis», aplaude en la nota enviada a los medios.

Este apagón evidencia, no obstante, a su juicio, «una vez más, la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión energética diversificado, en el que todas las tecnologías tengan cabida, sin exclusiones, para garantizar la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico».

Desde Asempal lamentan, asimismo, «la falta de información oficial rápida y constante. En un momento de desconcierto generalizado, la sociedad tiene derecho a saber qué pasa y estar permanentemente informada, incluso si aún se están investigando las causas».

Concluye la patronal censurando que Almería haya sido una de las últimas provincias en recuperar «la normalidad» en toda la península Ibérica. «La recuperación del suministro ha sido más lenta y desigual que en otros territorios, lo que ha agravado los efectos del apagón: sin electricidad, sin comunicaciones y, en algunos municipios, sin agua».