Anuncian cortes de tráfico nocturnos por las obras del enlace de Viator A partir de este jueves y hasta el viernes 31 se va a desarrollar la instalación de dos vigas, lo que obliga a limitar la circulación desde las 20.30 hasta las 6 horas

A. M. Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 14:43

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la A-92 en Viator, con un presupuesto vigente de obras de 38 millones de euros (IVA incluido). Esta actuación tiene por objeto la ampliación de la capacidad del citado enlace mediante la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre las autovías A-7 y A-92 y el rediseño de los cuatro ramales del enlace actual.

En este contexto, ha indicado en un comunicado el Gobierno, que a partir de este jueves y hasta el viernes 31 de octubre se va a realizar el montaje de dos vigas pertenecientes a dos estructuras situadas sobre el ramal bidireccional que une las glorietas norte y sur del enlace.

Así, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante las actuaciones, será necesario el corte total de la circulación en el tramo de carretera bidireccional situado entre la glorieta norte y la glorieta sur, durante la noche de este jueves así como en las horas nocturnas de la semana próxima, entre el lunes 27 y el jueves 30, de acuerdo a la planificación prevista. Todas ellas se producirán desde las 20.30 horas 6 horas del día siguiente. Las afectaciones finalizarán a las 6 horas del viernes 31 de octubre.

Durante los trabajos se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado entre los enlaces de Huércal de Almería y Viator, circulando por la N-340A y la A-1000.