Una servilleta, una ciudad y un gran sueño mediterráneo

Hace ahora veinte años, Almería dejó de ser una ciudad invisible para convertirse, durante unos días y para muchos años después, en capital del Mediterráneo. ... En junio de 2005, cuando las banderas de 21 países ondeaban en El Toyo, cuando más de tres mil deportistas competían en 25 disciplinas, cuando miles de voluntarios ponían rostro a la hospitalidad almeriense, nadie podía imaginar que todo aquello había comenzado… en una servilleta.

Pero así fue. En los últimos días de junio de 1990, en una conversación aparentemente trivial en el bar Bahía de Palma, surgió una chispa. La ciudad estaba sumida en una narrativa nacional negativa: violencia, exclusión social, estigmas. Aquel día, hablando con el periodista José María Granados, preguntó: «¿Y si hiciéramos algo positivo que devolviera la dignidad a esta ciudad?».

De esa pregunta nació una idea. Y de esa idea, una moción que llevé al Pleno del Ayuntamiento el 10 de julio de ese mismo año. Se aprobó sin grandes titulares, pero hoy sabemos que fue el primer paso de una transformación que marcaría un antes y un después.

El valor de una visión compartida La propuesta de organizar unos Juegos Mediterráneos era, en ese momento, una osadía. Pero también fue una muestra de visión, y sobre todo, de confianza en las posibilidades de esta tierra. No se trataba de albergar un evento deportivo. Se trataba de redefinir la identidad de Almería, de cambiar la conversación, de demostrar que también aquí podían hacerse grandes cosas. Con el paso de los años, se fueron sumando instituciones, colectivos ciudadanos, clubes, empresas, medios de comunicación, centros educativos… Se activó un movimiento cívico que hoy merece un reconocimiento especial. Porque lo que distingue a Almería 2005 de otros grandes eventos no es solo lo que se construyó, sino cómo se construyó entre todos. Fue así como nació y se consolidó el lema que nos representó: 'Juntos podemos'. No era solo un mensaje de ánimo. Era un compromiso. Una forma de hacer las cosas.

Aprender de los 'ismos' Almería arrastraba una herencia de 'ismos' que limitaban su desarrollo: localismos que impedían sumar, pesimismos instalados en lo cotidiano, individualismos enquistados en la vida política y social. Los Juegos fueron el antídoto perfecto. Nos enseñaron que el verdadero progreso nace cuando se supera el yo en favor del nosotros. Cuando se deja atrás la queja y se apuesta por la construcción común. Durante años, trabajar por la candidatura y después por la organización supuso una escuela de civismo y participación. La implicación de miles de personas -desde arquitectos, urbanistas, educadores, empresarios... hasta escolares- nos hizo sentir que estábamos haciendo historia. Y lo estábamos.

El acontecimiento más importante en siglosLos Juegos Mediterráneos Almería 2005 fueron, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante que ha vivido esta provincia en siglos. En solo una década, se pasó de la servilleta al estadio. Se construyeron o rehabilitaron más de 40 instalaciones deportivas, se modernizó el transporte urbano, se dotó a la ciudad de espacios como el Palacio de los Juegos Mediterráneos y se levantó la Villa Olímpica en El Toyo, hoy convertida en una zona residencial de referencia. Más allá de la inversión -se superaron los 320 millones de euros en infraestructuras-, los Juegos dejaron algo más valioso: una nueva autoestima colectiva. Por fin, Almería se miraba al espejo con dignidad, sin complejos, sabiendo que era capaz de organizar un evento internacional con excelencia, con calor humano y con solvencia.

Un legado que sigue vivoAquel verano de 2005 llegaron más de 3.000 deportistas de 21 países, 1.300 voluntarios, cientos de periodistas y miles de visitantes. La ceremonia inaugural fue una obra de arte colectivo con música, poesía visual y emoción. La ciudad vibró como pocas veces en su historia. Y el nombre de Almería se proyectó a más de 130 países a través de televisiones de todo el mundo. Pero lo más importante es que el legado permanece. Las instalaciones siguen en uso. La experiencia organizativa sirvió de referencia para otros eventos. Y sobre todo, sigue vivo en la memoria de una generación que creció sabiendo que su ciudad fue capaz de pensar a lo grande.

Veinte años despuésVeinte años después, volver la vista atrás no es nostalgia. Es justicia. Es memoria agradecida hacia quienes tuvieron la visión y el coraje de impulsar algo grande en tiempos inciertos. Y es también una invitación a no olvidar que los grandes cambios nacen de decisiones pequeñas pero valientes. Hoy, cuando tantas veces se nos invita a la resignación, cuando parecen más visibles las fracturas que los consensos, conviene recordar que en Almería ya lo hicimos una vez. Y que podemos volver a hacerlo. Si algo demostramos en 2005 es que cuando una comunidad se une en torno a un sueño, y lo hace colectivo, no hay servilleta demasiado pequeña para sostener el futuro. Aquellos Juegos Mediterráneos, en sudecimoquinta edición siguen siendo calificados aun como los mejores de la historia, quizá porque no fueron solo un evento deportivo, sino que fueron un hito de autoestima y reconocimiento. El lema 'Juntos podemos' dejó de ser una consigna para convertirse en un pacto colectivo, una declaración de intención. Y funcionó. Ahora, dos décadas más tarde, muchos recordamos aquel reto surgido de una simple servilleta en el bar Bahía de Palma como la chispa que encendió la transformación de Almería, la que prendió la mecha de la unidad y que demostró sobradamente que cuando una ciudad se une por un sueño, incluso aquello que parece más frágil puede empujarnos hacia la meta. ¡Y vaya si llegamos a ella!