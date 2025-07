Antonio Orozco celebra sus 25 años de carrera con un gran concierto en Almería

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 11 de julio 2025, 20:42 Comenta Compartir

La Plaza de Toros de Almería se ha convertido en un excepcional escenario musical al que no paran de acudir artistas de primera fila. El coso almeriense cuenta con una programación variada y pensada para todos los gustos, con grandes nombres del panorama nacional e internacional. Una de las citas más esperadas tendrá lugar el próximo 19 de julio, sábado, con la llegada de Antonio Orozco, una actuación que comenzará a las 21:00 horas y forma parte de su ambicioso tour de aniversario: 'La Gira de mi Vida'.

Orozco celebra 25 años de carrera musical, una trayectoria brillante que lo ha llevado a convertirse en un referente del pop en español. A lo largo de este tour, que contempla 25 conciertos por todo el país, el artista repasará sus grandes éxitos, desde los primeros de su trayectoria hasta los más recientes.

Enorme expectación

Antonio Orozco es una de esas figuras de la música española más conocidas y populares en los últimos tiempos. Tanto su carrera musical como su gran presencia mediática hacen que esta cita musical haya creado a su alrededor una enorme expectación. Y es que su conexión con el público es única, tanto por su cercanía como por su inconfundible voz, que ha dado vida a himnos como 'Devuélveme la vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti' o 'Mi héroe'.

Una carrera repleta de éxitos y galardones

Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, diez de platino y varios de oro, su legado en la música es incuestionable. A ello se suman premios como el Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin Grammy y más de 2.500 conciertos realizados entre España, Europa y Latinoamérica.

Orozco, nacido en Barcelona (Hospitalet de Llobregat, 1972), pero con alma andaluza, como él mismo presume en su disco 'Cadizfornia', no solo ha conquistado escenarios, sino también la televisión, donde ha mostrado su faceta más entrañable como coach en el programa La Voz.

En realidad, es un artista universal, muy humano y cercano, capaz de identificarse un poco con muchos lugares diferentes. En una reciente entrevista declaraba: «Yo tengo el alma andaluza porque, aunque nací en Barcelona, mis padres son andaluces. Pero tengo un ramalazo gallego tremendo. Yo podía perfectamente mimetizarme en Galicia y quedarme a vivir ahí para siempre».

Con una sonrisa perenne, demuestra en cada concierto que ama la vida y que le gusta exprimir cada segundo del día: «El tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Mira si es valioso que para tenerlo se lo tienes que quitar a alguien. Y normalmente es a alguien que tú quieres».

De hecho, su disco más reciente se llama 'El tiempo no es oro'. Él mismo afirma que «es el mejor disco de mi vida y me está dando la mejor gira de mi carrera, de lo cual estoy intentando disfrutar al máximo. Me cuido un montón, duermo un montón, intento estar en casa lo máximo que puedo, estoy grabando La Voz Kids, rodeado de niños que es lo más heavy que me ha pasado en la vida... Todo son cosas buenas».

Con esta actitud agradecida y en plenitud personal y profesional, Antonio Orozco llega a Almería en uno de los momentos más inspirados de su carrera, dispuesto a compartir con su público sus grandes éxitos y esas buenas vibraciones que está experimentando en esta etapa. Una cita musical que sus fans no pueden perderse.