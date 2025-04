La antigua tienda Zara del Paseo, entre los edificios en venta más caros de la provincia

Alicia Amate Almería Jueves, 3 de abril 2025, 23:00 Comenta Compartir

La marcha definitiva en otoño de 2020 de la última tienda de Zara del Paseo de Almería –siguiendo la estela de otras cadenas de moda 'prêt-à-porter' nacionales e internacionales– provocó, incluso, que el entonces alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, remitiera una misiva al Grupo Inditex para que se replantease esta decisión ante las consecuencias que se vaticinaba que su cierre podría tener en el centro de la capital.

Pero de nada sirvió y, desde entonces, el céntrico edificio del número 77 del Paseo de Almería, que durante décadas ocupó este establecimiento, permanece cerrado, sin uso, incluso después de cambiar de titular. En 2021, un grupo inversor sudamericano adquirió este inmueble propiedad de Inditex por una cifra millonaria. Ahora, de nuevo, el conocido como 'edificio de Zara' de Almería está a la venta. De hecho, esta es una de las pocas propiedades, si no la única, actualmente disponible en esta vía almeriense, según ha podido comprobar este diario en diferentes webs especializadas en el mercado inmobiliario.

Y, la primera pregunta que asalta a cualquiera es, ¿por cuánto se vende? El precio de partida es de 4,5 millones de euros. Una cuantía que sitúa a este inmueble de cuatro plantas –y posibilidad de construir dos más, según explican desde Localiza, la inmobiliaria encargada de la gestión– entre los más caros que actualmente están disponibles en toda la provincia.

1.800 por metro cuadrado

«No es habitual que se vendan inmuebles en el Paseo de Almería», explica Juan Callejón, de Localiza, quien sobre el valor del edificio, por debajo de 1.800 euros por metro cuadrado, recalca que se ubica en «la calle más cara de la provincia». De hecho, aunque supera el valor por metro observado en el entorno, sí que está en la media de otros inmuebles de corte comercial de la capital situados en barrios periféricos.

Si bien por confidencialidad y protección de datos no puede aportar detalles sobre los titulares de la propiedad, sí que confirma este profesional inmobiliario que el grupo que lo adquirió está actualmente «desinvirtiendo en toda España». En Almería, se hizo con este edificio de Inditex como inversión. Sin embargo, no habría conseguido la rentabilidad esperado. Incluso, podría no ganar con la transacción almeriense, que, no obstante, forma parte de una intervención global con la que sí que se obtendrían beneficios.

Pero volviendo a la salida al mercado de la antigua tienda de Zara del centro de Almería, la empresa inmobiliaria asegura que, en una semana desde la publicación del anuncio, ya han sido contactados por parte de inversores interesados. Algunos de los posibles compradores serían almerienses.

También apunta que, posiblemente, el precio definitivo se acabe negociando a la baja, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones. «Un edificio de estas características es imposible saber cuánto va a tardar en venderse», refiere Juan Callejón a sabiendas de que este tipo de ofertas van dirigidas a «un tipo de cliente muy concreto», generalmente, grupos de inversión.

30 millones por un hotel

Actualmente, la web de Idealista(uno de los sitios de anuncios inmobiliarios más populares de España) exhibe 114 ofertas de edificios en venta en la provincia de Almería. Se anuncia todo tipo de bienes, desde residenciales hasta locales comerciales. Aunque los que tienen los precios más elevados son hoteles.

Por 30 millones de euros se puede adquirir un hotel de cuatro estrellas ubicado en primera línea de playa en Almerimar, en El Ejido. Esta es, al menos al cierre de esta edición, la propiedad en venta más cara de la provincia. Se trata de un establecimiento hotelero de 34.600 metros cuadrados con 300 habitaciones, según cita el anuncio, que, por cierto, no muestra fotos reales del inmueble a la venta.

Menos de la mitad, 13 millones de euros, es el precio de partida de otro hotel, también de cuatro estrellas, ubicado en Roquetas de Mar y por 12 millones se ofrece otro edificio hotelero en Pueblo Indalo, en Mojácar. Tras estos tres, en cuarta posición por la cuantía de la oferta, se encuentra el edificio de Zara del Paseo de Almería que, no obstante, apenas está 200.000 euros por encima de un edificio comercial de 6.156 metros cuadrados en venta en el entorno de Torrecárdenas.

En cuanto a las viviendas millonarias a la venta en la provincia, casi por el mismo precio que la antigua tienda de Inditex se ofrece un chalet independiente en San José, en Níjar. Su precio inicial: 4 millones de euros.

