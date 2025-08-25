La antigua residencia de la Compañía de María, en alquiler para estudiantes o ancianos Cerrada desde hace más de 10 años, este céntrico alojamiento se ofrece por «mínimo 20 años», a un precio de 15.000 euros mensuales, además de las obras de adaptación

Alicia Amate Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 22:47 Comenta Compartir

Hace más de una década que la Residencia Universitaria de la Compañía de María del centro de Almería echó el cierre y ahora parece que el plan para su reapertura toma forma. Al menos, se ha dado un importante paso: poner el edificio en alquiler.

Por 15.000 euros de renta mensual se anuncia este inmueble con acceso desde la calle San Leonardo en varias plataformas digitales especializadas por parte de Águilas Inmobiliaria (ATTC), en cuya página web también se publicita esta misma oferta, que propone un contrato «a largo plazo, mínimo 20 años, permitiendo al arrendatario adecuar el edificio para el uso que se quiera dar al edificio con previa conformidad del arrendador».

Se concreta en el texto de dicho anuncio que, por su calificación urbanística de «uso dotacional y servicios públicos», sería «compatible» con su destino como residencia de estudiantes o para la tercera edad. «Quedan excluidos usos de vivienda y hotelero explícitamente», informa la oferta, que remarca que cualquier actividad necesitará de la correspondiente licencia del Ayuntamiento de Almería.

Si bien, este anuncio, refleja la plataforma Milanuncios, se incluyó inicialmente en noviembre del año pasado, la pasada semana fue actualizado. Entre otros detalles sobre la ubicación y características del espacio, con imágenes sobre su estado, también se ofrece un pormenorizado informe de tasación fechado en el año 2018, en el que se aportan cifras sobre la rentabilidad de la explotación de la residencia.

Sobre las instalaciones, se indica en la oferta publicada que se trata de un inmueble de planta baja, semisótano y cuatro plantas con una superficie de 577,8 metros cuadrados y acceso a una cubierta exterior en la planta primera de 332 metros cuadrados.

Construido en la segunda mitad de la década de 1960, el inmueble cuenta con gimnasio, salón de actos, ascensor con acceso a las seis plantas que lo componen, así como con «una amplía cocina totalmente equipada que abastecía al servicio de comedor del edificio».

Estima el estudio que la residencia ofrece la posibilidad de 124 plazas en habitaciones individuales y, en base al mercado en la fecha en que se realizó la tasación, apunta a un precio medio de 650 euros mensuales, en régimen de pensión completa. No obstante, desde el año en que se realizó este estudio, el aumento generalizado de los costes de vida incrementaría esta cuantía.

En el apartado de gastos, no en vano, el edificio requiere una importante actualización, y establece el mismo análisis una inversión de 1,4 millones de euros para adecuar las instalaciones, entre las que incluye ascensor, accesibilidad, revestimientos y carpintería.

Entre las principales ventajas que se reconocen, se encuentra la ubicación, en «pleno centro de la ciudad, lo que unido a la posibilidad de servicios que puede ofrecer en base a su distribución (comedor, salón de actos, biblioteca, salas de estudio, etcétera) son circunstancias que pueden contribuir a su buen funcionamiento».

Desde Águilas Inmobiliaria han apuntado a IDEAL, no obstante, que la empresa que se quede con la antigua residencia de la Compañía de María, según la oferta no especificada en el anuncio, tendrá un periodo de carencia igual al plazo necesario para llevar a cabo las obras de reforma. Por tanto, se empezaría a pagar el alquiler a partir de su puesta en servicio, a cuyo uso futurible añaden el de oficinas, además del de estudiantes o para la tercera edad.

Del mismo modo, puntualizan que, al requerir el inmueble una importante inversión para su puesta en uso, el alquiler se ofrece durante un amplio periodo de tiempo, que sumaría 20 años.