Espacio en el que se ubicará el nuevo centro para la Tercera Edad de Nueva Almería. R. I.

La antigua guardería de Nueva Andalucía será un centro para la Tercera Edad

El Ayuntamiento de Almería licita la redacción del anteproyecto para levantar este espacio socio-cultural, una de las novedades de las cuentas municipales para 2026

A. M.

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:49

Comenta

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha iniciado el proceso para la construcción de un Centro Socio-Cultural y ... de Participación Activa para la Tercera Edad en el barrio de Nueva Andalucía, en el solar que ocupa la antigua guardería municipal. Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha destacado que con la licitación del contrato para la redacción del anteproyecto, aprobada esta semana por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia, se da el primer paso hacia la recuperación de este espacio para uso ciudadano.

