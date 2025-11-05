Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Tienes menos de 29 años y quieres trabajar en tu ayuntamiento?

El programa 'Activa-T Joven' ofrece a consistorios y entidades locales autónomas la posibilidad de contratar para proyectos específicos a desempleados jóvenes

A. M.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

Los jóvenes sin empleo podrán iniciar su primera experiencia laboral en entidades locales. Para ello, se ha puesto en marcha 'Activa-T Joven', un nuevo ... plan de fomento del empleo juvenil que cuenta con un presupuesto de 8.670.000 euros en la provincia de Almería para facilitar la contratación por parte de ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA) de personas desempleadas de entre 18 y 29 años, cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el 17 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido
  3. 3 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  4. 4 Aprueban la adjudicación de las obras del nuevo edificio judicial de Roquetas por 11,41 millones de euros
  5. 5 Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada
  6. 6 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  7. 7 Vícar instalará señales luminosas intermitentes para los pasos de peatones
  8. 8 Emiten una orden internacional de arresto contra el sospechoso de matar a una mujer en La Mojonera
  9. 9 Dos años de prisión para el carpintero que dejó varias obras sin hacer tras cobrar anticipos en Adra y El Ejido
  10. 10 El PSOE destaca la inversión «extra» de 74,2 millones de euros del Gobierno de España a 32 municipios de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Tienes menos de 29 años y quieres trabajar en tu ayuntamiento?

¿Tienes menos de 29 años y quieres trabajar en tu ayuntamiento?