Los datos de la Aemet pronostican picos de calor de hasta 27 grados.

La anomalía térmica que prevé la Aemet para esta semana en Almería

La llegada de vientos del sur provoca que se rocen los 27 grados antes de la llegada de un frente atlántico el fin de semana

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:52

Poco a poco, se va notando el otoño en Almería. Las mañanas y las noches ya se sienten más frescas en la capital y muchos ... municipios del litoral, una sensación más acentuada aún en algunas poblaciones del interior. No obstante, esta será una semana de temperaturas más propias de finales de septiembre que de mediados de noviembre, con cielos despejados y máximas que se acercarán a los 27 grados entre el miércoles y el viernes.

