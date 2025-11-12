La anomalía térmica que prevé la Aemet para esta semana en Almería

Poco a poco, se va notando el otoño en Almería. Las mañanas y las noches ya se sienten más frescas en la capital y muchos ... municipios del litoral, una sensación más acentuada aún en algunas poblaciones del interior. No obstante, esta será una semana de temperaturas más propias de finales de septiembre que de mediados de noviembre, con cielos despejados y máximas que se acercarán a los 27 grados entre el miércoles y el viernes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este repunte térmico será puntual, debido a la llegada de vientos del sur, pero ya a partir del fin de semana se espera un cambio de tiempo con el aumento de la nubosidad y la posible llegada de lluvias.

Cielos despejados y temperaturas en ascenso

El ambiente estable predominará en toda la provincia durante buena parte de la semana. Este miércoles, los termómetros oscilarán entre los 13 y los 22 grados, mientras que el jueves y el viernes se registrará el pico más cálido, con mínimas de 15 y 17 grados y máximas de hasta 27. La ausencia de precipitaciones será la tónica general, con un 0 % de probabilidad de lluvia hasta el viernes y viento flojo de componente este.

En el interior, el contraste térmico entre el día y la noche será notable, pero también con valores altos para la época. En zonas como el Almanzora o Los Vélez, se esperan máximas en torno a los 25 grados, con mañanas suaves y tardes de manga corta.

Fin de semana con cambio de tendencia

A partir del sábado, está previsto que el panorama meteorológico empiece a cambiar. La aproximación de una borrasca atlántica dejará lluvias en el oeste peninsular y provocará un descenso progresivo de las temperaturas en el sur. En Almería, aunque las precipitaciones no serán abundantes, se prevé un aumento de la nubosidad y un 70 % de probabilidad de lluvia el domingo, con máximas que bajarán hasta los 21 grados.

El viento cambiará de dirección y soplará del suroeste con rachas moderadas, especialmente en el litoral y zonas altas. Además, la cota de nieve en la provincia se situará entre los 2.100 y los 2.600 metros, lo que apunta al regreso del ambiente más otoñal a comienzos de la próxima semana.

Un 'veranillo' fugaz

La situación meteorológica de los próximos días responde a un patrón anticiclónico que se mantiene sobre gran parte de la Península, con una borrasca atlántica casi estancada en el oeste. Este bloqueo está favoreciendo que el aire cálido se extienda hacia el sur y el sureste, dejando en Andalucía temperaturas anómalamente altas para mediados de noviembre.

En definitiva, Almería vivirá un pequeño paréntesis de tiempo estable y cálido, con cielos despejados y temperaturas suaves, antes de la llegada de un frente que llenará de ambiente otoñal el fin de semana.