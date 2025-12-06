Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un animal abandonado se dispone a cruzar una carretera. MAX ROSSI / REUTERS

Los animales abandonados en Almería: camadas de perros, ancianos y enfermos

El desamparo de mascotas atendidas en la provincia es una tendencia que continúa al alza, aunque las adopciones están tomando la delantera

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:11

Llega la Navidad. Con Papá Noel y los Reyes comienza una época de regalos entre los que, algunos de ellos, serán mascotas. Pocos meses después, ... el cachorro crecerá y se convertirá en un perro adulto, que hay que sacar varias veces al día, dar de comer y llevar al veterinario, y que no puede estar todo el día solo en casa. En demasiados casos todavía, habrá quien termine por abandonar al animal, bien en algún centro de protección municipal o en alguna protectora que gestione un refugio en la provincia.

