Los animales abandonados en Almería: camadas de perros, ancianos y enfermos

Llega la Navidad. Con Papá Noel y los Reyes comienza una época de regalos entre los que, algunos de ellos, serán mascotas. Pocos meses después, ... el cachorro crecerá y se convertirá en un perro adulto, que hay que sacar varias veces al día, dar de comer y llevar al veterinario, y que no puede estar todo el día solo en casa. En demasiados casos todavía, habrá quien termine por abandonar al animal, bien en algún centro de protección municipal o en alguna protectora que gestione un refugio en la provincia.

En la provincia, la protectora Huella Roja de Almería atendió en torno a 300 animales el pasado 2024. Como ella, diferentes asociaciones de la provincia que se encargan de atender a los perros y gatos que están dejados a su suerte. Lo peor de la fría cifra es que detrás hay una realidad, que ilustra hasta qué punto todavía se está lejos de una buena concienciación social respecto a la tenencia responsable de mascotas.

El perfil de los perros que están en situación de abandono en la calle es, prácticamente, repetitivo en Almería: galgos, podencos o chuchos gigantes que están cruzados con mastín o pastores alemanes. También están los considerados perros potencialmente peligrosos o 'PPP'. «Estos son propensos a encontrarse en barriadas o zonas de invernaderos», expone Marga, trabajadora de la Huella Roja en Almería. «Son perros que, en su mayoría, son criados en la calle, en cortijos, no les prestan la atención que deberían y están dejados a su suerte», afea.

En lo que a abandono respecta, las familias suelen dejar tirados a perros pequeños. «Es el tamaño que prefieren cuando van a coger un perro, luego, se acaban cansando y lo dejan en la calle». Estos canes, a la hora de ser adoptados, «son los que se van fácilmente y en los cheniles se quedan los chuchos grandes y sin raza».

Huella Roja asegura que muchos de los avisos que recibe tienen que ver con el abandono de las camadas de perros, que pueden suponer la entrada de hasta una cinco y seis ejemplares de un golpe. «En nuestro caso, no tenemos capacidad para gestionar cachorros, entonces, no los cogemos», señala.

A esto, se suma una segunda realidad, que es la entrega de ejemplares mayores, que padecen enfermedades graves o que han sido víctimas de accidentes, y cuyas circunstancias se producen por «la desidia» tanto de particulares como de las administraciones. También, hay familias que los abandonan por no poder hacer frente a los costes veterinarios. «Cuando hacen frente a pagos más elevados de lo que pensaban, ya se deshacen del perro», aseguran, «nos han puesto muchas excusas que, a veces, no son creíbles».

Adopciones

También hay buenas noticias, que no todo es negativo. El abandono sigue una tendencia descendente en Almería, aunque menor de lo que sería deseable. En la capital, por ejemplo, se cerró el año 2024 con 1.884 salidas.

En datos de Huella Roja, el refugio da cabida a 100 animales, a los que hay que sumar los gatos que viven en casas de acogida para evitarles el estrés de estar junto a perros. «Después de la Navidad, sobre el mes de marzo aparece el boom de lo que llamamos 'desechos', se incrementarán los avisos de particulares y alegarán alergias repentinas, que lo conocemos como 'Al no educar a mi perro, me he cansado del juguete y ya me sobra», se lamenta. En este punto, la dirigente animalista advierte sobre casos puntuales pero, también, sangrantes, en los que los ejemplares son devueltos después de haber sido adoptados. «En estos años nos han devuelto 5 o 6 casos así, es lamentable», sentencia.