Los ángeles que custodian el recinto ferial

La Policía Nacional despliega unos 80 agentes cada día por el recinto y el centro para velar por la seguridad de quienes disfrutan de la Semana Grande de la capital

Nerea Escámez Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:12

Cae la noche y el Recinto Ferial de la Vega de Acá comienza a ser un hervidero de gente. Familias acompañados de sus hijos pequeños y grupos de amigos acuden con la premisa de pasárselo bien. No muy lejos, un cordón de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional de Almería observa a la corriente humana con el fin de prevenir hechos delictivos hasta el amanecer.

Son unos 80 agentes, procedentes de distintas unidades, los que se unen a la presencia habitual de efectivos de la Comisaría de Almería para ejercer su labor cada día tanto en la feria del mediodía como la de la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y velar por la ausencia de incidentes durante unas fiestas patronales que congregan a miles de personas.

De hecho, el dispositivo de seguridad de este año cuenta con un refuerzo del personal de seguridad ciudadana, en especial, en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Su misión la desempeñan tanto en furgoneta como en moto. También hay presencia de la unidad de caballería y, además, velan por aire con drones de que todo transcurra con normalidad. Además, las brigadas de Policía Judicial e Información, ambas de paisano, se camuflan entre los asistentes para controlar las corrientes humanas con mayor afluencia.

Al llegar al ecuador de la Feria de Almería la sensación es de «tranquilidad», reconocen los agentes. Por el momento, no hay malas noticias. De momento, los agentes han vivido algunos instantes de tensión por la pérdida de tres niños en el recinto. Sin embargo, las historias acabaron con final feliz y pudieron ser devueltos a sus familias sanos y salvos. De hecho, en los últimos años, estas fiestas solo se recuerdan con momentos divertidos ya que no se han producido altercados significativos. «Salvo incidentes aislados y residuales, los almerienses están siendo cívicos y disfrutando de las fiestas con alegría y responsabilidad», trasladan a este periódico.

Ampliar Un agente prepara uno de los drones que vigilará el entorno. IDEAL

De momento, se desconoce el número de detenidos y denuncias emitidas pero todo apunta a que las incidencias están disminuyendo en la capital.

Los policías encargados de trabajar durante la feria lo hacen bajo un horario exhaustivo –desde el mediodía hasta el amanecer– para atender a las necesidades de los ciudadanos. «Lo primordial es mantener cubiertas las horas de mayor conflictividad potencial», insisten.

Los controles y filtros de seguridad ocurren, no solo en el recinto de la Vega de Acá, sino por toda la ciudad. «Las entradas y salidas son puntos estratégicos para estos controles», trasladan a este periódico. Como resultado de dichos controles, la Policía Nacional ha aprehendido algunas de las drogas más habituales como pueden ser marihuana, hachís o cocaína y, además, se han intervenido algunas armas blancas.

Y es que esta feria no se prepara de la noche a la mañana, detrás, hay un dispositivo elaborado con muchas horas de trabajo. «La experiencia de años anteriores ayuda a que todo salga bien», relatan. Los policías, además, ejercen una labor impecable en el entorno de los 'cacharritos' y las casetas. Por ejemplo, los almerienses pueden encontrar carteles que avisan sobre el cuidado que hay que tener con las pertenencias que pueden atraer las miradas de los malhechores como dejar un bolso sin vigilancia en la barra de una caseta o llevar el teléfono móvil en el bolsillo del pantalón trasero.

Ampliar La Unidad de Caballería también está presente en la Feria de Almería. R. I.

Dispositivo de seguridad

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, comprobaba este martes el dispositivo especial de seguridad de la Policía Nacional desplegado con motivo de la Feria de Almería 2025, acompañado por el comisario Gabriel Pérez Reina, jefe accidental de la Comisaría provincial y durante su visita pudo conocer de primera mano el trabajo de algunas de las unidades que, de forma específica, refuerzan la seguridad en la Semana Grande.El subdelegado destacó que «la seguridad es la mejor garantía para que la Feria pueda disfrutarse en un ambiente de convivencia, tranquilidad y celebración. El Gobierno de España, a través de la Policía Nacional, ha puesto todos los medios necesarios para que los almerienses y quienes nos visitan vivan estos días con la máxima confianza».

Por su parte, el comisario jefe accidental, Gabriel Pérez Reina, señalaba que «el dispositivo está diseñado para responder de manera inmediata ante cualquier incidencia y, sobre todo, para prevenir y garantizar una cobertura integral tanto al mediodía como la noche».