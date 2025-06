Sí se pudo

Comenta Compartir

Cuando terminé mi etapa profesional alguien me preguntó qué noticias o eventos informativos me habían marcado a lo largo de mi vida laboral. No lo ... pensé demasiado porque lo tenía claro, pero aunque han sido muchas las que me marcaron de alguna manera en 36 años de trabajo en Almería, cité los sucesos racistas de El Ejido en el año 2000, el atroz asesinato del niño Gabriel y los Juegos Mediterráneos Almería 2005.

Los XV Juegos Mediterráneos Almería 2005 no fueron sólo unos juegos deportivos. Quizá eso fuera lo de menos porque la gloria deportiva es efímera y queda en posesión del deportista. Los Juegos Mediterráneos resultaron ser un revulsivo total para una sociedad adormilada en su dejar ir y sin iniciativa ni empuje para llevar a Almería a un lugar mejor del que estaba tras cruzar el umbral del año 2000. Los años que nos llevaron al 2005 se caracterizaron por la ilusión de toda una sociedad por prosperar y por dotarse de una infraestructura no solo deportiva que, como se dice ahora, la pusiese en el mapa. Y vaya que sí se sitúo en el mapa de ciudades prósperas y con futuro. Almería despuntó, se sacudió esa suerte de adormilamiento y se conjuró por llegar al 2005 en cabeza. Por eso a nadie extrañó que los XV Juegos Mediterráneos 2005 fuesen proclamados como los mejores de la historia. Lo fueron. Pero no sólo los juegos, también los almerienses que esta vez sí supieron estar muy por encima de lo que se esperaba de ellos. Y se consiguieron unas infraestructuras deportivas de vanguardia, pero lo mejor, lo más impactante fue ese espíritu que los juegos impregnaron en los almerienses, ese orgullo de ser almeriense y de saber que se hizo algo importante. Ahora, ¿sigue existiendo ese orgullo que nos invadió hace 20 años? Creo que no. Almería sigue fuerte, pero ninguneada por nuestros representantes. Ha mejorado, desde luego, y ahora está experimentando un cambio que va a ser extraordinario. Pero seguirnos con unas comunicaciones por tren indignas, por avión abusivas, nos queda la carretera y tampoco hemos evolucionado como se esperaba en sectores como la cultura, la economía, la industria, la sanidad, la educación… etcétera, etcétera. Es hora de recuperar aquel espíritu del 'Junto Podemos' y colocar a Almería en el lugar que merece. Pero además de todo lo anterior los Juegos Mediterráneos de 2005 nos permitieron a este periódico crecer como medio de comunicación y a mi como responsable del mismo. Convertirnos en Diario Oficial de los XV Juegos Mediterráneos Almería 2005 supuso un esfuerzo organizativo y periodístico sin precedentes. IDEAL se convirtió en el medio de comunicación oficial de los juegos y fue posible gracias a quienes dirigían en aquel momento el periódico y al trabajo generoso de unos periodistas, muchos ya nos hemos jubilado, que lo dimos todo por hacer lo que más nos gusta: informar de lo que sucedía en una ciudad a la que volvieron los ojos todos los países del arco mediterráneo. Por eso no dudé a la hora de citar los Juegos Mediterráneos Almería 2005, el antes el durante y el después, como uno de los hechos más sobresalientes de mi carrera profesional.

