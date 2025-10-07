Los andenes empiezan a tomar forma en la estación del AVE de Almería, a un año del final de obra Los trabajos en el espacio que será inicio o final de recorrido avanzan con la creación de la playa de vías y las plataformas desde donde se recibirá o despedirá a los viajeros

Paso a paso, día a día, las obras del soterramiento van vislumbrando cómo se prepara la ciudad de Almería para la llegada de la Alta Velocidad. Basta con pasear por las áreas en las que se están desarrollando los trabajos para descubrir los avances que, sin prisa pero sin pausa, ya se contemplan a lo largo de los 1,9 kilómetros del recorrido desde el Sector 20 hasta la antigua estación.

A falta de un año para que concluya, en octubre de 2026 y tras los 36 meses de trabajo previstos, la segunda fase del proyecto para la integración del ferrocarril en Almería, las obras para soterrar las vías del tren están cambiando como ninguna otra actuación anterior la fisonomía de la capital.

Una prueba de ello está en el espacio que será el inicio o final de recorrido, donde se está levantando la que será la puerta de entrada a la ciudad de los viajeros que lleguen en AVE hasta Almería a partir de 2027, si se cumple el cronograma fijado por el Ministerio de Transportes.

Los edificios que conformarán la nueva estación de pasajeros, tanto de carretera como de tren, comienzan a alzarse y están tomando ya forma también los andenes en los que, impacientes, los usuarios del ferrocarril aguardarán la llegada de los vehículos capaces de alcanzar hasta 300 kilómetros por hora y conectar Almería directamente con el resto de Europa.

A mediados de septiembre, durante la visita que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, realizó a la zona acompañado de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ya podía vislumbrarse la que será la playa de vías por las que discurrirán los trenes, sean estos de Alta Velocidad o convencionales.

No en vano, la integración ferroviaria de esta segunda fase en la ciudad de Almería comprende la construcción de un túnel con dos vías, una de ancho estándar y otra de ancho mixto (tres hilos), para acoger la circulación de trenes de sendas velocidades que conectarán, ya en superficie, con la nueva estación.

Los trabajos han continuado avanzando en la zona y ya pueden verse claramente los andenes para recibir y despedir a los usuarios de este medio de transporte rápido y sostenible.

En el entorno quedan, no obstante, aún muchas incógnitas por resolver. Entre ellas, qué va a pasar con la antigua estación del ferrocarril y qué usos tiene previstos para ella el Ministerio de Transportes, después de que la alcaldesa de Almería haya expresado al Gobierno su intención de gestionarla para uso social y cultural de la ciudad.

Más aún, la primera edil también solicitó en la reunión de la sociedad Almería Alta Velocidad celebrada el pasado 15 de septiembre, con la participación del secretario de Estado, conocer el uso futuro de los suelos ferroviarios del entorno de la estación, cuando desaparezcan los antiguos talleres, así como de los liberados tras la demolición del Toblerone y la posibilidad de cesión para construir un palacio de congresos.

De momento, el Ministerio de Transportes se centra en culminar esta magna obra, que se encuentra ejecutada al 50%, mientras que su presupuesto, tras el último modificado realizado por Sacyr, la empresa que la lleva a cabo, ha ascendido hasta los 185 millones de euros.

La nueva estación

El proyecto del soterramiento de Almería contempla la renovación y ampliación de la estación al objeto de responder al nuevo servicio ferroviario, así como al aumento de tráfico y viajeros.

El nuevo edificio constará de unos 4.800 metros cuadrados en dos plantas que fomentarán la intermodalidad: en el cuerpo secundario se construirá una nueva estación de autobuses de 2.265 metros cuadrados y 26 dársenas; y, bajo esta, habrá un nuevo aparcamiento subterráneo para hasta 400 vehículos.

También se facilitará los traslados de 'última milla' con espacio para taxis y otros transportes urbanos, además de una zona de 'kiss&train' (parada puntual de vehículos que recogen o llevan viajeros a la estación).

Los cambios sobre la fisonomía urbana de esta zona se aprecian ya como parte de esa anhelada integración ferroviaria, que mejorará su permeabilidad y ganará espacios para los ciudadanos con dotaciones como la nueva pasarela peatonal que comunicará la avenida Sierra de Alhamilla y la calle Elio Antonio de Nebrija para permitir el tránsito entre Ciudad Jardín y Nueva Andalucía.