'Andalucía Directo' celebra la emisión de 7.000 programas con uno especial en Macael

El programa quiere «agradecer la fidelidad de los andaluces desplazando a gran parte del equipo y a su director Modesto Barragán a las plazas más emblemáticas de los municipios para hacer el programa ante su público»

E. P.

Almería

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:43

Los presentadores del programa informativo vespertino de Canal Sur Televisión, Modesto Barragán y Paz Santana, serán los conductores de una edición especial de 'Andalucía Directo', en la que se celebrará la emisión de 7.000 programas, una cifra «inédita» de emisiones en la televisión y lo celebra con un nuevo reto como es «realizar no uno, sino ocho programas especiales, uno por cada provincia».

«Más pegado que nunca al terreno y desplegado como siempre en toda la comunidad», el programa quiere «agradecer la fidelidad de los andaluces desplazando a gran parte del equipo y a su director Modesto Barragán a las plazas más emblemáticas de los municipios para hacer el programa ante su público».

Este jueves, 25 de septiembre, comenzarán en la Alameda Guzmán, el Bueno de Tarifa, Cádiz; el jueves, 2 de octubre, en la plaza del Padre Ciganda de El Palo, Málaga; el martes, 7 de octubre, en la Plaza de la constitución de Quesada, Jaén; el viernes, 10 de octubre, en la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, Córdoba; el lunes, 13 de octubre, en Puerta Real de Granada; el viernes, 17 de octubre, en el Puerto deportivo de Ayamonte, Huelva; el martes, 21 de octubre, en la Plaza del Carmen de Estepa, Sevilla; y cerrando, el jueves 23 de octubre, en la Plaza de Almería de Macael, Almería.

Según RTVA, 'Andalucía Directo' se ha mantenido en antena todos estos años por «su labor de servicio público y su reporterismo de primera mano desde Andalucía y para Andalucía, con andaluces anónimos como protagonistas».

