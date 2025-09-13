Andalucía dará a conocer en Almería los retos demográficos la región La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública reúne a expertos e instituciones en la jornada 'El pueblo de tu vida'

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha elegido Almería para dar a conocer una de sus apuestas en esta legislatura: la Estrategia frente al Desafío Demográfico 2025-2030, la primera con la que cuenta nuestra comunidad. Y lo hará en unas jornadas, moderadas por el periodista y experto en la materia Manuel Campo Vidal, en las que reunirá a expertos nacionales e internacionales y representantes de diferentes administraciones, desde el Estado a pequeños ayuntamientos, para debatir sobre este fenómeno en Andalucía. En el acto el consejero José Antonio Nieto dará a conocer los detalles y los objetivos que inspiran este documento, así como la campaña informativa y el nuevo portal web que se estrena tras la aprobación de la Estrategia.

Bajo el título 'El Pueblo de tu vida. Oportunidades y futuro para el territorio rural andaluz», la Junta reunirá a responsables municipales de ayuntamientos de la zona oriental de Andalucía, diputaciones y grupos de desarrollo rural; representantes sindicales y de colegios profesionales; especialistas en la materia de Universidades andaluces, consorcios y federaciones de municipios, así como entidades sociales y empresariales. La mañana arrancará con la bienvenida institucional de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez; y con la intervención del presidente e impulsor de la Red de Periodistas Rurales y profesor de Comunicación, Manuel Campo Vidal.

Posteriormente, el consejero explicará la Estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía, sus objetivos, y medidas transversales que implican a todo el Gobierno andaluz, y las oportunidades que ofrece el medio rural andaluz, que supone casi el 80% del territorio de la comunidad, pero menos de la mitad de su población.

Andalucía es la comunidad más poblada y para seguir siéndolo, el objetivo que se ha marcado la Junta es alcanzar los 10 millones de habitantes en 2050. De ahí que lograr nuevos habitantes sea uno de los retos y para facilitar ese traslado a posibles nuevos residentes, Nieto presentará un portal web con el que se persigue conectar a esos pobladores con los municipios del interior de la comunidad que son los que vienen sufriendo la pérdida de población, mientras que otras zonas de Andalucía están sobrepobladas. Asimismo, dará a conocer la campaña informativa que ayudará a difundir las oportunidades y la calidad de vida que ofrece nuestras zonas rurales.

Ponentes nacionales e internacionales

Tras la intervención del consejero, será el turno del del analista político del Centro de emprendimiento Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE, Marc Bournisien de Valmont, quien aportará la visión internacional sobre la gestión del reto demográfico.

Además, una mesa redonda titulada 'Construir el pueblo de tu vida' reunirá a varios expertos como el director del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), Tristán Pertíñez; el director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Manuel Ignacio Castaño; el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Granada Eugenio Cejudo; el doctor en Economía aplicada de la Universidad de Almería Manuel Rodríguez; y el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, Rafael Llamas Salas. Muchos de ellos han participado y asesorado a la Junta en la elaboración de la Estrategia.

Otra mesa redonda se centrará en el papel de las administraciones públicas, bajo el título 'Aliados institucionales por el pueblo de tu vida: experiencias, emprendimiento, retorno'. En ella participarán el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno central, Francesc Boya; la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos; los presidentes de las Diputaciones de Almería y Granada, Javier Aureliano García y Francisco Rodríguez respectivamente; la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma; y la alcaldesa de Albodoluy, Sonia María Guil, uno de los 22 municipios almerienses marcados en la Estrategia entre los 77 de toda Andalucía de actuación preferente para frenar la despoblación. La clausura correrá a cargo de la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera.

