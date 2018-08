Añadir el ramal del puerto seco de Níjar podría obligar a hacer un tercer proyecto PSOE e IU creen que la desaparición de la conexión ferroviaria es deliberada para beneficiar a otros centros logísticos del sureste MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Jueves, 23 agosto 2018, 00:39

La falta del ramal ferroviario para dotar de servicios intermodales al futuro puerto seco de Níjar puede acabar siendo un entuerto de gran calado. Hasta el punto de que podría obligar a rehacer, de nuevo -y ya sería la tercera redacción- todo el proyecto al menos entre Los Arejos (Sorbas) y las inmediaciones de San Isidro (Níjar). La razón es que las características que necesita este ramal -unas pendientes mínimas, por ejemplo, ya que por él debieran circular trenes de hasta 700 metros de largo y con más de 1.800 toneladas de carga- requieren que el trazado se adapte a estas necesidades.

El primer proyecto, encargado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, imponía estos condicionantes. No en vano, la promotora del puerto seco, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, se reunió con el equipo redactor del proyecto en el año 2011. El segundo, la re-redacción encargada por Íñigo de la Serna, no incluyó el ramal y cambió algunas de las características del trazado inicialmente previstas para abaratar el coste de la infraestructura hasta el punto de convertir en prácticamente imposible la anexión del ramal si no es cambiando, también, el proyecto.

Tal y como informó ayer este diario, ADIF Alta Velocidad tiene sobre la mesa dos alegaciones, una de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y otra del Ayuntamiento de Níjar. Ambas van en el mismo sentido: el proyecto debe adaptarse para posibilitar la conexión. Y eso obligaría a cambiar de forma importante parte del trazado, en especial el que se encuentra en las inmediaciones de la Villa de Níjar -justo donde se preveía la conexión con el puerto seco-.

El puerto seco de Níjar es una zona de actividades logísticas planificada por el Gobierno autonómico en la que está previsto que se concentre la carga de mercancías hortofrutícolas de Almería para su exportación al extranjero. En él se había previsto una estación ferroviaria de transferencia de mercancías en la que la carga de los camiones pudiera pasar a los trenes que recorrerán el Corredor Mediterráneo hacia el norte de la península y el resto del continente europeo. Es precisamente esta posibilidad, la de utilizar la línea ferroviaria entre Almería y Murcia para tráficos de pasajeros y mercancías, lo que posibilitaría una mayor rentabilidad a una infraestructura en la que se invertirán cerca de 2.500 millones de euros en total, 800 de ellos ya culminados en los tramos ejecutados bajo las directrices del Gobierno de Zapatero.

Ayer, la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería aseguró que la carencia en los proyectos de este ramal muestra «la falta de voluntad del Gobierno del PP para que los trenes sirvan para sacar mercancías de Almería». El portavoz de la plataforma, José Carlos Tejada, conminó al Ejecutivo a rescatar los proyectos tal y como se encargaron en su momento, en 2011.

Mientras tanto, desde PSOE e IU desvinculan este entuerto, el de la desaparición del ramal al puerto seco en los proyectos encargados por el PP, de cualquier error. Más bien al contrario, ayer se abonaron a la teoría de algo absolutamente deliberado por cuestión de colores políticos. «Es algo imperdonable, no creo que sea un olvido sino algo intencionado, porque se conocía la existencia de esa infraestructura logística desde hace tiempo, se venía hablando desde hacía años entre la Junta y el Gobierno, y de pronto desaparece», alegaba el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel. «Esto está muy en la línea del PP, al que le importa bastante poco Almería», indicaba, por su parte, María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU, para quien todo esto resulta del interés del PP de situar la gran zona logística del sureste en Murcia y no en Almería.