Amplia participación de Qvision en el Congreso Europeo de Refractiva, Presbicia y Cataratas

El doctor Joaquín Fernández, director médico de Qvision, ha participado en el Congreso Internacional de la ESCRS 'European Society of Cataract & Refractive Surgeons', celebrado en París (Francia), donde ha llevado a cabo varias ponencias sobre el trabajo realizado en Qvision, Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Virgen del Mar, en Cirugía Refractiva, Presbicia y Cataratas IDEAL Martes, 15 octubre 2019, 11:09

El director médico de Qvision, el doctor Joaquín Fernández, ha presentado en el 37º Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía Refractiva y de Cataratas (ESCRS), celebrado en París, el trabajo realizado por Qvision en el ámbito de la Cirugía Refractiva, Presbicia y Cataratas exponiendo los diferentes estudios realizados por el Departamento de I+E (Investigación y Evidencia Científica).

Uno de los trabajos de Qvision en Cirugía Refractiva Láser ha sido nominado a la obtención del Premio Best Poster, en el que se estudian los cambios morfológicos que se producen en la córnea tras la aplicación de la técnica ReLExSMILE, para la corrección de los defectos refractivos de miopía y astigmatismo. En el campo de Cirugía de la Presbicia y Cataratas, Qvision presentó su modelo predictivo de rendimiento visual en pacientes intervenidos con implante de lentes intraoculares multifocales, desarrollado por el Departamento de I+E, que trata de predecir cómo será la visión del paciente en función de los datos biométricos obtenidos en el estudio preoperatorio (1).

Por otro lado, el Comité Directivo de ESCRS invitó al doctor Joaquín Fernández a codirigir la Sesión de Free Papers sobre Cálculo de Lentes Intraoculares, donde presentó su nueva fórmula de cálculo 'Thick Lens Formula'. En el ámbito del Queratocono, la compañía Americana Avedro, única que tiene aprobada por la FDA (Agencia Americana del Medicamento) el procedimiento Cross-Linking para evitar la progresión del Queratocono, invitó a Qvision a formar parte de su Advisory Board para trabajar en el desarrollo de nuevos procedimientos para el tratamiento y la detección de esta patología, junto a oftalmólogos internacionales como Theo Seiler, John Marshall y Renato Ambrosio.

El Congreso ESCRS ha congregado a más de 9.500 médicos oftalmólogos especialistas y se mantiene como el más importante a nivel internacional para cirujanos expertos en Cirugía Refractiva, Presbicia y Cataratas.

Bibliografía: (1) Biometric Factors Associated with theVisual Performance of a High Addition Multifocal Intraocular Lens , J Fernández, M Rodríguez, J Martínez, A Tauste & DP. Piñero (2018) Current Eye Research DOI:10.1080.

Investigación y Evidencia Científica

El Departamento de Investigación y Evidencia Científica de Qvision tiene como objetivos principales, por un lado, evaluar toda la evidencia científica publicada a nivel global sobre los tratamientos médico-quirúrgicos en beneficio de ofrecer la mayor calidad asistencial y seguridad a los pacientes en todos los procesos asistenciales; y, por otro, en las áreas donde hay vacíos de conocimiento científico, desarrollar trabajos de investigación que aporten respuestas y vías de desarrollo en las diferentes áreas de conocimiento para, posteriormente, divulgarlo y publicarlo en revistas científicas internacionales.