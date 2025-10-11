El amparo de Oliveros, 25 años de devoción La Virgen de los Desamparados procesiona hasta la Catedral de laEncarnación en un día para el recuerdo

Salida de la Virgen de los Desamparados de la iglesia de Santa Teresa.

Aroa García Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 22:26 Comenta Compartir

El 11 de octubre huele a incienso, a flores y a cera quemada. Suena a marchas procesionales y a cofrades en la calle. Este año, la Hermandad de Pasión —popularmente conocida como la Hermandad de Oliveros— celebra el XXV aniversario de la llegada de María Santísima de los Desamparados, y este sábado se vivió el día grande de los actos conmemorativos. La Señora volvió a salir a la calle para celebrar, en la Catedral de la Encarnación, los 25 años de una advocación que ha llenado de fe y devoción a su barrio.

El día de celebración comenzó temprano. A las diez de la mañana se abrieron las puertas de la Iglesia de Santa Teresa, y una hora más tarde los sones de las marchas procesionales inundaban las calles de Oliveros.

Desde esa hora, el pasacalles anunciador fue sonando por las inmediaciones del templo con la participación de tres bandas almerienses.

La Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz desfiló desde las 11 horas, partiendo de la calle Hermanos Machado hasta llegar al templo para presentarse ante la Virgen. A las 11.45 comenzó su recorrido la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar, desde el parque de Oliveros, y culminó la mañana la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen, que partió a las 12.15 desde la plaza Ibiza y llegó al templo minutos antes de la Santa Misa preparatoria.

La procesión extraordinaria

A las 19 horas, la puerta de la Iglesia de Santa Teresa volvió a abrirse para dar paso al cortejo procesional. La fachada estaba flanqueada por un adorno floral blanco, dos banderolas amarillas y blancas —los colores vaticanos— y guirnaldas de flores que caían en diagonal desde la parte alta del templo.

Tras un numeroso cortejo de hermanos devotos y representaciones con sus estandartes corporativos, la Virgen de los Desamparados salió a la calle al son de la marcha Reina de los Desamparados, interpretada por la Banda Municipal de Música de la Puebla del Río (Sevilla), que la acompañó durante todo el recorrido hasta la Catedral de la Encarnación.

El itinerario estuvo lleno de momentos especiales y gestos de cariño de distintas hermandades de la ciudad.

Las calles Ricardos, Cervantes, Velázquez y Plaza Bendicho lucieron especialmente engalanadas gracias a la colaboración de numerosas corporaciones cofrades. Las Hermandades de la Soledad y la Cena decoraron la calle Ricardos. La del Resucitado realizó una espectacular petalá con aleluyas diseñadas por Alejandro Valverde que fusionaban las siluetas del Resucitado y de la Virgen. En la calle Cervantes, las corporaciones de Los Ángeles y El Perdón se encargaron de los adornos, mientras que desde la Casa Sacerdotal se efectuó otra emotiva petalá. En la puerta de los Perdones y en la calle Velázquez participaron las hermandades de Estudiantes y Silencio, mientras que Prendimiento engalanó la puerta de su casa hermandad en la Plaza Bendicho. Ya en el regreso, la Patrona de Almería adornó su plaza, y las hermandades del Santo Sepulcro y del Rosario del Mar embellecieron la calle Álvarez de Castro.

El recorrido fue un verdadero testimonio del cariño y fervor que toda la Semana Santa almeriense profesa a la Señora de Oliveros.

La Catedral, un marco incomparable

La Plaza de la Catedral, escenario de la celebración principal, lució una espectacular decoración. Una alfombra de sal de colores, elaborada desde primera hora de la mañana por los alfombristas de Corpus Christi–Preciosísima Sangre de Cristo de Aguadulce, mostraba motivos florales y un delicado Ave María en el centro, realzando la solemnidad del momento.

La Virgen de los Desamparados lució primorosamente vestida por su vestidor, Francisco Garví, quien la atavió con la misma saya que llevó en su bendición del año 2000, bordada por Fernández y Enríquez, y acompañada de puños de encaje de Bruselas.

Estrenó además un encaje de aguja del siglo XVIII con pañuelo a juego, y una toca de sobremanto cedida por la Hermandad del Carmen de Sevilla, obra bordada por Manuel Solano para esta ocasión extraordinaria.

El elegante palio de la Hermandad de Pasión presentó también dos importantes novedades: la incorporación de flores de cera delante de la Virgen y el bordado interior de las bambalinas laterales, igualmente diseñado por Manuel Solano Rodríguez, culminando así el trabajo de bordado del conjunto.

El exorno floral, a cargo de La Floristería Gracia y La Penca, combinó tonos pastel y plateados, con rosas Cotton Xpression, Rosa Spray Pink, Dendrobium, Nerine Bianca Perla, lino oro, asparagus y roble blanco, aportando un toque de armonía y elegancia al paso de la Señora.

Este acto culmina un año de celebraciones que la Hermandad ha preparado con mimo y dedicación, conmemorando la llegada, el 9 de diciembre del año 2000, de la bella imagen bendecida por el entonces obispo de la diócesis, Rosendo Álvarez Gastón.

Han pasado 25 años desde que salió de la gubia del imaginero Luis Álvarez Duarte aquella preciosa Dolorosa que, con solo mirarla, transmite paz, serenidad y consuelo. En su rostro aniñado, de expresión dulce y compasiva, se percibe el dolor contenido de una Madre que sufre en silencio por su Hijo, pero con la esperanza de quien confía plenamente en Dios.

Veinticinco años de devoción, belleza y amor. Veinticinco años de la Reina de su barrio: la Señora de Oliveros, María Santísima de los Desamparados.