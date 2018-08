Amigos de la Alcazaba presenta alegaciones al proyecto de la Plaza Vieja Maite Pérez y Enrique Ruiz, con las alegaciones en Plaza Vieja. / IDEAL La asociación considera «esencial» conservar el arbolado y el monumento de los 'Coloraos' R. I. ALMERÍA. Jueves, 2 agosto 2018, 02:32

La Asociación Amigos de la Alcazaba (AAA) sigue mostrando su rechazo al proyecto de remodelación de la Plaza de la Constitución, la popular Plaza Vieja, presentado por el Ayuntamiento de Almería, pues considera esencial conservar el arbolado y el Monumento de los 'Coloraos'. Por este motivo presentó ayer alegaciones, ante el Registro del Ayuntamiento de Almería, en las que solicita que no se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para llevar a cabo el citado plan municipal.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, explicó que el Ayuntamiento pretende suprimir la protección que el PGOU concede al arbolado de la Plaza Vieja para poder llevar a cabo su proyecto de remodelación, un plan al que la asociación se opone, ya que suprimiría tanto el actual arbolado como el monumento a los Mártires de la Libertad, el Pingurucho de los Coloraos. Maite Pérez argumentó que se está hablando «no de una plaza cualquiera, sino de uno de los espacios más importante de la ciudad desde el punto de vista histórico, patrimonial y simbólico» y por ello está protegida en el PGOU, tanto en el Catálogo de Espacios y Edificios Protegidos como al ser un espacio verde, además de ser una parte esencial del Conjunto Histórico de Almería.

Amigos de la Alcazaba considera que efectivamente la Plaza Vieja necesita una remodelación tras tantos años de obras, pero «esta nunca debe de hacerse a costa de perder su esencia histórica, ni su carácter de plaza arbolada y ni, por supuesto, su Monumento a los Mártires de la Libertad», declaró Maite Pérez, quien añadió que en las alegaciones también se exige la conservación del monumento de Los Coloraos recordando que el Parlamento de Andalucía ya ha aprobado una Proposición No de Ley para ser declarado Bien de Interés Cultural. «Es un elemento básico de esta plaza. Este es su sitio por ser símbolo de la libertad y el constitucionalismo y aquí llevaría más de un siglo si no hubiera sido derribado por el Franquismo. Y fue recuperado gracias a la voluntad ciudadana, que debe ser respetada», dijo.

Amigos de la Alcazaba no entiende que ante un proyecto que afecta a uno de los espacios más vitales de la ciudad, el Ayuntamiento no solo no haya buscado la participación y el consenso ciudadano, sino que se empeñe en sacarlo adelante contra viento y marea, provocando una innecesaria división social.

Mayte Pérez recordó que ya se han recogido, entre los diferentes colectivos, más de 23.000 firmas en contra de la eliminación del arbolado y del Monumento de los Coloraos, por lo que pidió que se escuche a los ciudadanos a «la hora de plantear cualquier mejora a la Plaza de la Constitución», concluyó.