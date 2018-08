El ambulatorio de San Leonardo sufre averías con el aire acondicionado Ventilador en el ambulatorio de San Leonardo. / N. E. El personal ha colocado varios ventiladores por las plantas del edificio como alternativa temporal NEREA ESCÁMEZ Almería Martes, 28 agosto 2018, 00:29

No es novedad para los pacientes que acuden normalmente al Centro de Salud de la calle San Leonardo, haber sufrido un cambio brusco en cuanto a temperatura se trata. Y es que, desde hace dos semanas, el aire acondicionado no funciona. A consecuencia de dicho motivo, el personal del ambulatorio ha decidido tratar de poner remedio de la forma más fácil. Lo hicieron el pasado viernes, y ver por las plantas del centro numerosos ventiladores, no es nada sorprendente para nadie. Dicho remedio, se llevó a cabo para poder aguantar debido a las temperaturas de calor y por si fuera poco, también el ascensor no funcionó correctamente al finalizar la jornada del 24 de agosto. Los usuarios han denunciado la situación ya que, es insostenible para el personal que acude a una urgencia aguantar esas condiciones.

Desde la Delegación de Salud, explican que tomaron medidas con el problema del aire acondicionado y desde ayer, «se puso aire provisional en las dos plantas bajas» ya que «hay que hacer un recambio de todo el sistema por no encontrarse la pieza» y sobre todo, «piden paciencia y comprensión porque tardará un tiempo».