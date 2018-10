Amat y Pacheco cobran casi lo mismo que el presidente del Gobierno de España Amat y Pacheco en un acto de la Capitalidad Gastronómica. / EFE El alcalde de Almería y el presidente de la Diputación son los séptimos mejor pagados en sus responsabilidades en todo el país MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Viernes, 5 octubre 2018, 00:59

Pese a ostentar responsabilidades claramente inferiores que las del presidente del Gobierno y máximo dirigente ejecutivo de todo el país, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP) y el presidente de la Diputación Provincial almeriense, Gabriel Amat (también PP), tienen salarios prácticamente idénticos al que percibe el actual habitante del Palacio de La Moncloa: al borde de los 80.000 euros brutos anuales. Es más, apenas varían, de unos a otros en una horquilla de unos 150 euros al mes.

Según los datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España -que recopila la información de los propios gobiernos locales- el alcalde de Almería ingresa 5.548,41 euros brutos al mes en 14 pagas, unos 23 euros menos que su jefe en el PP almeriense, Amat (5.571,42 euros mensuales en 14 pagas) y a apenas 148,49 euros brutos mensuales del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (5.696,90 euros al mes en 14 pagas si se distribuyera así su sueldo público anual: 79.756,68 euros brutos).

Los resultados, que están dentro de los márgenes legales establecidos en el Artículo 75 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, se sitúan sin embargo en su horquilla más alta, al borde del tope, que se ubica en torno a los 80.000 euros (un 20% menos de lo que cobra un secretario de Estado). Es lo máximo previsto para la capital almeriense al contar con una población de entre 150.001 y 300.000 habitantes y, por equiparación, el que se permite al presidente de la Corporación provincial (se les deja cobrar, como tope, la misma cuantía máxima que la posibilitada al alcalde del municipio más poblado de la provincia).

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública dio a conocer una lista con las retribuciones -salariales o de compensación por asistencias a plenos y comisiones, por ejemplo- de todos los alcaldes del país cuyos ayuntamientos han remitido la información al Ejecutivo. Y de entre todos los de la provincia de Almería, estos dos salarios son los que más sobresalen por su equiparación prácticamente idéntica al salario del máximo responsable político ejecutivo de todo el Estado. Es más, la nómina de Amat y de Pacheco supera en un 16% la que percibe la presidenta de la Junta de Andalucía, responsable de un Ejecutivo que rige la política en un territorio con cerca de ocho millones y medio de personas.

La población, de hecho, es un elemento que limita los salarios, pero que no resulta determinante. En plena crisis económica, el Gobierno de Rajoy puso topes máximos a los salarios de los gobiernos locales (no a los autonómicos) en función de la población de los municipios. Pero la nómina final, sin superar esos límites, la marcan los acuerdos políticos en los respectivos plenos.

Es por ello que se da la casuística de que los presidentes de las corporaciones de Almería capital y de la provincia, Pacheco y Amat, están entre los mejores pagados de todo el país. En el ranking español de ciudades por población, hay que bajar hasta el puesto número 30 para encontrar el municipio más habitado de la provincia, la capital. En un listado similar entre provincias del país, la de Almería se situaría en el número 22 (la 17 si se suprimen las provincias que no tienen diputación por ser comunidades autónomas uniprovinciales). Sin embargo, ambos ocupan el puesto número 7 por salario en sus respectivos ranking de cargos mejor retribuidos.

Es más, alcaldes como los de Sevilla (61.033,98), Murcia (73.331,53), Málaga (64.062,74), Alicante (66.004,62) o, incluso, Zaragoza (75.749,94 euros) cobran menos que el alcalde de Almería pese a contar con una población que, en algunos de estos casos, triplica la de la capital almeriense. En el caso de la Diputación, prácticamente lo mismo: diputaciones como las de Zaragoza (76.704,88), Guipúzcoa (76.421,00), Tarragona (74.999,96), Sevilla (70.071,82), Valencia (68.346,74), Málaga (64.109,22) o Granada (62.927,04 euros) por poner algunos proporcionan remuneraciones inferiores a sus presidentes pese a que cuentan con territorios bien más extensos bien con una población sobradamente mayor que Almería.

En el caso de Amat, además, sólo se conoce la percepción salarial por cuenta de la Diputación de Almería. Porque el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, del que es alcalde, no ha comunicado al Gobierno las percepciones que recibe en función de compensaciones por asistencia a plenos o comisiones y está entre la veintena de Consistorios que no han rendido cuentas. Frente a estos salarios, 13 consistorios cuentan con alcaldes que no cobran del ayuntamiento. En muchos de estos casos, no obstante, son diputados provinciales que perciben del Palacio Provincial sus retribuciones.