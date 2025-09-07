Del amanecer al eclipse

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:44 Comenta Compartir

El Almería comenzó el partido con un amanecer brillante, iluminando el césped con su juego eléctrico y preciso. Desde los primeros minutos se sentía dueño del ritmo: cada pase, cada subida por banda, cada robo en el centro del campo parecía predecible y certero. En el minuto 10, la conexión entre Baptistao, Arribas y Embarba terminó en gol, un destello que encendió la esperanza de los rojiblancos, y poco después Nico Melamed amplió la ventaja con un disparo potente desde fuera del área, dejando claro que el dominio era absoluto. La sensación de superioridad flotaba en el aire: el Almería controlaba los tiempos, generaba peligro constante y hacía del balón un instrumento de dominio frente a un Racing que, por momentos, solo podía contemplar la danza de los indálicos.

Sin embargo, la luz empezó a tornarse incierta en el minuto 27, cuando la expulsión de Dion Lopy proyectó la primera sombra sobre el equipo. La inferioridad numérica era una grieta que podía ensancharse en cualquier instante, y aunque el Almería intentó sostener la ventaja con velocidad y creatividad, el riesgo acechaba en cada balón perdido, en cada pase impreciso. Melamed y Baptistao continuaron desafiando la adversidad con jugadas de talento, y la primera mitad terminó con ocasiones claras que demostraban que la esperanza seguía viva. Aun así, la tensión se palpaba: el dominio parecía sólido, pero la sensación de fragilidad empezaba a instalarse como un rumor silencioso en el vestuario y en el césped.

La segunda mitad fue un eclipse súbito. Entre los minutos 56 y 58, dos errores defensivos abrieron la puerta al Racing, y Jeremy primero, Villalibre después, transformaron la luz inicial en sombra, borrando la ventaja que parecía inamovible. El Almería perdió la organización, la seguridad en cada pase y la capacidad de reacción; el control del balón se evaporó mientras los visitantes imponían su ritmo y convertían cada acción en amenaza. La remontada fue un golpe fulminante: el equipo indálico, abatido y desordenado, contempló cómo su brillante amanecer se extinguía bajo la tormenta visitante, dejando un sabor amargo de derrota y un recuerdo de lo efímero que puede ser el dominio cuando la sombra acecha al menor descuido.

Lectura

El Almería sorprendió con un once en el que, sin más central específico que Federico Bonini –Chumi y Nelson Monte, lesionados, y Aridane sin inscribir–, Iddrisu Baba volvía a ser titular después de lesionarse el 26 de noviembre contra el Córdoba y ocupó el centro de la zaga. Además, Baptistao ocupó la punta de ataque y el Almería pudo encontrar la portería en el minuto 4. Primero con un centro de Marcos Luna despejado por Manu Hernando a córner. Botado por Embarba lo cabeceó fuera por poco Iddrisu Baba.

Pero el partido iba a ser de ida y vuelta porque respondió el equipo cántabro con cierto asedio que sólo dio para formar un par de saques de esquina. El equipo de José Alberto lo buscaba por el centro y el Almería buscaba las subidas por banda, con Marcos Luna, por la derecha, y Álex Muñoz, por la izquierda. En el centro del campo, la batalla la mantenía controlada el equipo indálico, que robaba y salía con velocidad. En el 10, una excelente subida de Leo Baptistao por la izquierda, con pase al centro para Sergio Arribas que se sacó una 'delicatessen' para habilitar a Adrián Embarba que cruzó el balón para poner a la UDA con ventaja.

Superioridad

Nunca se sabrá si el gol fue un golpe de KO al Racing, lo que sí es cierto es que el Almería tenía dado un paso más para llevar la manija. En el 18, Leo Baptistao peleó por un balón alto, lo tocó y éste le cayó a Nico Melamed que creó su 'obra'. Avanzó con el balón y se sacó un zapatazo desde fuera del área que superó la estirada de Jokin Ezquieta.

Y pudo haber más porque una contra montada por Sergio Arribas acabó con éste entrando en el área racinguista y, viendo que le cerraban el pase, se sacó un taconazo que acabó con disparo de Adrián Embarba, que no encontró portería, pero que demostraba la superioridad indálica. Sin embargo, el Almería no sería el Almería si no sufriera. En el 27, una entrada por detrás de Dion Lopy a Sangalli acabó con el senegalés en vestuarios con roja directa. El Almería, todavía no había acusado el golpe y Nico Melamed, tras una pared con Leo Baptistao, se sacó otro disparo que se fue a córner desviado por Castro.

El Almería no parecía estar en inferioridad, lo hacía defensivamente bien y salía rápido a la contra, con electricidad. Así, en el 42, el pase fue de Federico Bonini, con un balón filtrado para Nico Melamed; éste vio el desmarque de Leo Baptistao y le dejó un balón uno contra uno que no acertó a embocar el hispano-brasileño y Ezquieta despejó el balón a córner.

En dos minutos

El inicio de la segunda parte 'nació' con errores. Primero lo cometió el Almería sin que el Racing, que cambió con la entrada de Pablo Ramón, Michelin y Jeremy, lo interpretara. El Almería, que sentó a Nico Melamed para dar entrada a Selvi Clua, forzó un saque de esquina. En el 52, la acción fue de buen fútbol, buscando los accesos con inteligencia, de banda a banda. La acción fue por la izquierda, pero acabó por la derecha con centro de Marcos Luna para Leo Baptistao, Sergio Arribas, en el primer palo se adelantó y mandó el balón fuera, como el posterior disparo, en el 56, del hispano-brasileño.

El partido se torció en un abrir y cerrar de ojos, los que van del 56 al 58. Jeremy, que había entrado al campo tras el descanso, porfió con Iddrisu Baba y se sacó un disparo cruzado que superó a Andrés Fernández. El Racing tiró de contundencia, apareció Iñigo Vicente que puso el balón para Asier Villalibre, cuyo disparo, en mano a mano, lo despejó el meta rojiblanco y, de primeras, Jeremy la mandó al fondo de las mallas.

Cuesta arriba

Rubi optó por refrescar el once, obligado hasta entonces a hacer un esfuerzo físico desmedido en cierto modo. Por eso lo del aire fresco con gente con recorrido. Tuvo el balón el Racing, de subida, buscando el balón y acercándose a la meta de Andrés Fernández. Jeremy, en el 65, lo intentó, pero el cruce de Chirino evitó que la acción de peligro cuajara. El técnico rojiblanco modificó entonces la defensa con la entrada de Álex Centelles por Iddrisu Baba, pasando Álex Muñoz a jugar como central. Tras una 'faltita' de Lázaro Vinicius, en el 74, Andrés Martín la puso al segundo palo y Gustavo Puertas remató solo, llegando tarde Álex Centelles.

El Almería perdió el sitio, con precipitaciones y un Racing controlando el balón con el objetivo de tener el balón, de no perderlo, para que el Almería no llegara porque tampoco presionaba. La reacción cántabra, en la segunda parte, fue un golpe bajo para un equipo indálico sin capacidad de reacción y eso que pudo 'ayudar' la conservadora actitud racinguista en el tramo final del partido.