Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica, distinguido por la Cámara de Almería

R. I. Almería Jueves, 26 de junio 2025, 10:40 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Almería ha reconocido este miércoles al que fuera presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, con la entrega de su Distinción Honorífica, en reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial su contribución al liderazgo empresarial ya su estilo directivo. Se trata de la primera distinción honorífica que otorga la Cámara de Almería a tenor de las distinciones recogidas el Reglamento de Régimen Interior de 2021.

El acto, cuya presentación ha corrido a cargo de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, se ha celebrado en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, en el marco de la iniciativa «Encuentros Cámara: Claves para Avanzar», un ciclo presentado por la directora general, María Dolores Garcés, y que se ha estrenado precisamente esta misma mañana y que persigue reunir periódicamente a referentes del ámbito empresarial, institucional y social para compartir experiencias, buenas prácticas e ideas con propósito para impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia.

Durante su intervención, titulada «Tiempos Recios», Álvarez-Pallete ha destacado el impacto transformador de la tecnología en la sociedad. Ante una amplia representación del mundo de la empresa, ha puesto de manifiesto que, «aunque la tecnología avanza rápidamente, son los valores humanos los que deben guiar su integración para construir un futuro mejor para todos». Además, ha hecho hincapié en cómo la incertidumbre geopolítica actual resalta aún más la necesidad de una tecnología que promueva la estabilidad y el progreso global. También ha apuntado a la necesidad de establecer un nuevo contrato social que refleje que son las personas las que dan sentido a la tecnología y no al revés.

Su exposición, Tiempos recios, que toma el título de una cita de Santa Teresa de Jesús, ha sido una combinación del repaso por los distintos descubrimientos y aparición de nuevas tecnologías que ha hecho posible el desarrollo de la sociedad y de la economía, a lo largo de la historia desde la imprenta hasta la inteligencia artificial pasando por la máquina de vapor; en esa línea ha destacado que «no hay progreso sin personas ni sin compromiso con los valores humanos. Alvarez-Pallete ha desgranado algunos de sus recuerdos durante sus veranos de juventud en Almería, en la zona del Zapillo, o sus andanzas por las calles cercanas a la Catedral o por el cortijo de sus abuelos en la zona de la Cañada de San Urbano.

Con este reconocimiento, la Cámara de Almería ha querido visibilizar el ejemplo de un influyente líder, que ha mantenido siempre un compromiso con los valores y el espíritu cameral. Pallete ha mantenido siempre una estrecha relación con las cámaras de comercio tanto a nivel nacional como internacional. Para Jerónimo Parra, presidente de la Cámara, «reconocer la trayectoria de José María Álvarez-Pallete es una forma de poner en valor su visión estratégica y de apoyo a instituciones empresariales que desarrollan una labor en defensa de los intereses generales de las empresas, como son las Cámaras. Además, su capacidad para liderar en escenarios complejos, afrontar retos y tomar decisiones que contribuyan de forma positiva en el desarrollo económico, representan los valores que queremos impulsar desde la Cámara de Almería». Asimismo, Parra ha destacado su vinculación con la provincia de Almería con la que mantiene lazos familiares a través de su madre.

Por su parte, José Luis Bonet, ha comentado sobre Álvarez-Pallete que «son numerosos los méritos que le hacen acreedor de la distinción que hoy le concede la Cámara de Almería, pero, entre todos ellos, me gustaría distinguir sus valores personales de los que me encuentro muy cercano y con los que me identifico». y tenacidad, ya las que en los últimos años he añadido una cuarta t: transformación», ha añadido.

Empresarios de todos los sectores económicos almerienses han participado en este primer Encuentro Cámara, clave para avanzar. El ciclo «Encuentros Cámara: Claves para Avanzar» es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Almería, en la que a través de desayunos-coloquio, se crea un espacio y punto de encuentro para quienes quieren avanzar, transformarse a través de charlas con propósito.