Los alumnos de cocina, el alma del congreso Los estudiantes de la Escuela de Hostelería IES Almeraya en plena faena emplatando una de las propuestas gastronómicas. / JAVIER MARTÍN La Escuela de Hostelería IES Almeraya se vuelve a convertir en la gran protagonista del restaurante de Almería Gourmet TATIANA MERINO EL EJIDO Lunes, 24 septiembre 2018, 02:03

Como cada año las tablas del Teatro Auditorio de El Ejido acogen el restaurante gastronómico de Almería Gourmet. Tras el telón un desfile constante de actividad para que todo salga perfecto, y en él, un ir y venir de alumnos ilusionados y dispuestos para lo que el chef ordene. En esta tercera edición han sido Diego Gallegos, José Álvarez, Manuel Alonso, Marina de la Hoz, Tony García, Antonio Gázquez, José Usero, Pablo Fuente, Joseba Añorga y Borja González, cocineros con estrella Michelin o referentes nacionales, los que han presentado sus elaboraciones más vanguardistas para conquistar a un público ávido de nuevas propuestas.

Pero nada sería posible sin un equipo, ese que prepara desde la mañana la mise en place, sigue las instrucciones del corte, forma la cadena de emplatado o vigila el horno. Capitaneado por Alberto Hernando, jefe de cocina de este improvisado y teatral restaurante, que ejerce de profesor en el Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia, donde se encarga de buena parte de los cursos de formación continua de diversos temas culinarios y gestión de restaurantes. Y que estos días ha ejercido también como responsable de los grupos de alumnos que han ido presentándose de forma voluntaria y bajo la coordinación de la escuela, con chaquetilla y su mejor empeño, a cada uno de los servicios del fin de semana.

Entre ellos caras conocidas de otras ediciones. «La experiencia del año pasado me marcó y este año no quería perdérmelo» comenta uno de los alumnos que ayuda en la preparación del menú inaugural del chef Manuel Alonso. Y es que como reconocía otro de ellos «la oportunidad de cocinar y conocer de cerca a estrellas Michelin no es algo que ocurra todos los días». La implicación de la escuela con el congreso ha estado patente desde su creación y, es que, tal y como afirmaba su director José Vique «la formación es fundamental, al igual que el enfoque al mundo laboral. Estos días son días para disfrutar cerca de grandes cocineros y hacer partícipe a los alumnos de la realidad de un servicio. Cuando salgan de la escuela se encontrarán con la tensión del día a día, la presión, los tiempos y la exigencia de dar lo mejor de sí mismos. El Gourmet les acerca a una realidad que vivirán próximamente, en unas condiciones ideales para su periodo de formación».

Con los mejores

En esta ocasión, el adelanto al mes de septiembre ha provocado que los recién llegados a la escuela no hayan podido asistir por ser a pocos días del inicio de las clases. «Algunos de nuestros compañeros de primer curso no se sentían preparados para venir y otros apenas se han enterado, están recién llegados y algo perdidos» elucubraba una de las alumnas mientras colocaba los platos para comenzar el emplatado en el almuerzo a 12 manos del sábado. Donde más se ha notado ha sido en sala, pocos han sido los que han participado junto a Jorge Castillo, jefe de sala del restaurante del gourmet, y su equipo. El compañerismo y la generosidad entre ellos se aprecia desde la organización de turnos, ya que todos los alumnos de cocina se han ido turnando para que pudiesen venir los máximos posibles y no acaparar la experiencia tan sólo para unos pocos. «Es la primera vez que he podido venir y aunque el viernes estuve ayudando en la partida para elaborar el plato que presentó la escuela en el almuerzo de los cocineros de Almería, no había pisado el teatro hasta ahora. Me ha encantado conocer elaboraciones que no había visto o algunas totalmente diferentes a las que conocíamos. Pablo Fuentes, jefe de cocina de Bacus, ha comentado con nosotros algunos de sus trucos para el ceviche y ha sido genial» cuenta Francisco José Ruzafa Millán, alumno de segundo curso de dirección de cocina, mientras vigila el pescado en el horno.

María López Campoy ha sido una de las alumnas que ha vivido la experiencia al completo, estuvo en cocinas en la segunda edición del Gourmet y esta edición tampoco ha querido perdérselo. «Cada año es mejor, poder estar con cocineros a los que admiras y ver en primera fila su forma de trabajar, es impresionante. Conoces la cocina desde otra perspectiva. Trabajar con mis compañeros es también un plus, intensifica mucho todo lo vivido. A veces sientes la presión pero no sólo nos sirve para crecer, sino que la ilusión siempre encabeza el servicio. Y la organización es increíble» cuenta entre bambalinas María. Junto a ella Emilio López Cruz, compañero de aula de María y Francisco, asegura que «me ha encantado compartir con otros compañeros la magia del servicio, y aunque llevo trabajando un tiempo y algunas cosas ya las había vivido, esto es muy diferente. Nos permiten participar de forma activa y resulta impactante ver muchos de los platos, es difícil no pensar ¿de dónde sacan esas ideas?» resume entre risas Emilio.

No sólo son ellos los que disfrutan con los chef, los propios cocineros reconocen que tenerlos como ayudantes es gratificante. «Ver la cara de ilusión de los chavales y las ganas que le ponen, te trasladan a los días en los que tú estabas en la escuela. Aportan mucho y todos aprendemos de ellos también. Es bueno implicar a la escuela en el congreso gastronómico» cuenta José Álvarez. «Son la savia nueva, ver cómo se forja el futuro de la cocina almeriense es inspirador» declaraba Antonio Gázquez mientras marca el ritmo del pase. Pero sin duda el que mejor puede hablar de ellos es quién los ha dirigido durante estos tres días. «Sin ellos difícilmente esta cocina sería tan especial como es. Su actitud y profesionalidad sorprenden. Están comenzando y les queda aún mucho camino por recorrer pero los que vienen son amantes de lo que hacen y eso se nota. Si mantienen esa actitud seguro que llegarán muy lejos» cuenta Alberto Hernando.

El almuerzo de clausura lo hicieron, junto al equipo de Diego Gallegos, Carmen Montero, Francisco Javier Pérez y Rafaela B. de segundo de Gastronomía de grado medio. Ellas vivían su segundo año en Almería Gourmet. «El año pasado lo disfrutamos muchísimo y éste sabíamos que no nos lo perdíamos. Aún recuerdo el carpaccio de quisquilla que hizo Tony García y cómo nos trataron todos los cocineros, es algo que aconsejo a quien me pregunta» declara con el desparpajo que la caracteriza Rafaela. «Todos los años hay cosas nuevas y cocineros diferentes, el gourmet es para repetir» reconoce Carmen. Otro de los motivos por los que es interesante para ellos, es por el contacto directo con los cocineros encarado a sus prácticas. «Cuando termine es posible que parta para Alicante y he comentado con Alberto si me haría un hueco para irme con él» cuenta ilusionada Rafaela a la que veremos próximamente más a diario con el jefe de cocina del restaurante de Almería Gourmet.

Ya encaminados todos a su último año en la escuela, sus metas a corto plazo es seguir formándose, todos coinciden en que esa es la clave para ser buenos profesionales. Algunos ponen sus miras fuera de Almería e incluso de España, saben que la preparación es su mejor arma y que cuanto más caminen y aprendan en diferentes ámbitos, más sencillo será acercarse de nuevo a casa y trabajar cargados de bagaje y experiencias. «Para reinterpretar un plato y aportar en cocina, hay que tener algo que aportar» concluye Rafaela.