Los jóvenes se unen a la conservación de una zona boscosa que frena la desertificación.

Alumnos almerienses, aliados del bosque: así renace la sierra de los Filabres

Estudiantes del IES Bahía de Almería y el IES Alto Almanzora de Tíjola participan en una jornada de recogida de bellotas y preparación de siembras junto a Serbal, dentro del proyecto 'Filabres, el Renacer del Bosque Frontera'

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:46

Comenta

La Sierra de los Filabres vuelve a ser escenario de una experiencia educativa y ambiental que va mucho más allá de una simple excursión. Estudiantes ... del IES Bahía de Almería y del IES Alto Almanzora de Tíjola han pasado una jornada en plena naturaleza recogiendo bellotas, preparando siembras y conociendo el trabajo que la asociación Serbal desarrolla para restaurar y renaturalizar un pinar de repoblación. Una actividad que demuestra que la juventud almeriense está comprometida con la conservación del entorno.

