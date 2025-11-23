Alumnos almerienses, aliados del bosque: así renace la sierra de los Filabres

La Sierra de los Filabres vuelve a ser escenario de una experiencia educativa y ambiental que va mucho más allá de una simple excursión. Estudiantes ... del IES Bahía de Almería y del IES Alto Almanzora de Tíjola han pasado una jornada en plena naturaleza recogiendo bellotas, preparando siembras y conociendo el trabajo que la asociación Serbal desarrolla para restaurar y renaturalizar un pinar de repoblación. Una actividad que demuestra que la juventud almeriense está comprometida con la conservación del entorno.

La actividad comenzó con una caminata por los Filabres para localizar y recolectar bellotas en la zona de Tahal. La selección de semillas de la zona es una pieza fundamental para cualquier proyecto de restauración ambiental. Como explican desde Serbal, «las semillas recogidas en la misma zona donde se van a sembrar están perfectamente adaptadas a las condiciones de ese suelo y ese clima, fruto de incontables generaciones».

Por el contrario, usar semillas procedentes de áreas lejanas puede introducir genes poco adaptados o incluso alterar genéticamente las poblaciones naturales. Esta es la razón por la que la asociación decidió crear su propio vivero y evitar depender de plantas sin procedencia garantizada. Durante la jornada, los alumnos han aprendido a identificar las bellotas más adecuadas y a comprender por qué cada detalle importa cuando se trata de recuperar un bosque.

Preparando las siembras

Tras la recogida llega la parte más técnica, que es montar los llamados seed-shelters, unos receptáculos diseñados para sembrar directamente bellotas, castañas o nueces con mayores garantías de éxito. Llegan desmontados y requieren un pequeño trabajo manual hasta formar una doble pirámide que se rellena con turba húmeda y semillas previamente germinadas.

Su eficacia está probada y de ello puede dar fe Serbal, que los ha empleado ya en el marco de 'La Gran Bellotada Ibérica', cuando se sembraron 4.500 bellotas y más de 200 plantones en la Sierra de Gádor. Los resultados fueron muy positivos.

Estos dispositivos no solo mejoran las condiciones de germinación, sino que también actúan como protección frente a jabalíes, roedores, ciervos o rebaños, frecuentes en la zona. Su llamativo color permite además localizar fácilmente los puntos de siembra para hacer seguimiento, regar en verano o retirar los protectores si una planta no prospera.

Para fijarlos se utilizan cañas o varillas, muchas de ellas recuperadas del propio monte, incluidas las abandonadas de antiguas repoblaciones.

Un proyecto en marcha

La compra de estos materiales ha sido posible gracias a donativos de socios de Serbal, que han especificado que su aportación debía destinarse al vivero y a las labores de repoblación. La participación de los institutos continúa esa cadena de pequeños gestos que hacen grande un proyecto.

Esta actividad forma parte del programa 'Filabres, el Renacer del Bosque Frontera', una iniciativa apoyada por Fundación Unicaja que propone recuperar la vegetación autóctona de los Filabres y avanzar en la renaturalización de un pinar de repoblación. Una acción que se enmarca también en la gran 'bellotada' convocada para el próximo 13 de diciembre, cuando voluntarios de toda la provincia acudirán a sembrar miles de bellotas en los Prados de Rubio, cerca del Collado del Conde.

Un paisaje que renace y un alumnado que aprende

Los estudiantes no solo han sembrado futuras encinas y quejigos, sino que han cultivado su conocimiento sobre la historia ambiental de la sierra. Han aprendido cómo la minería, las talas y las roturaciones redujeron drásticamente el encinar original de esta zona almeriense y cómo los grandes pinos laricios fueron arrasados, sobreviviendo apenas medio centenar. También han conocido cómo los esfuerzos actuales buscan recuperar especies adaptadas, diversificar los pinares y aumentar su resistencia frente a sequías, plagas o incendios.