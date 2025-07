El alumnado extraordinario de Almería recibe sus distinciones por méritos académicos

Clemen Solana Almería Lunes, 21 de julio 2025, 14:53 Comenta Compartir

África Hidalgo no cree aún ser una de las seis estudiantes extraordinarias de Almería. Y es que, junto a ella, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha reconocido este lunes a otros cinco alumnos de la provincia por sus méritos académicos una vez terminada la etapa del Bachillerato. Hidalgo, alumna del centro concertado La Salle, obtuvo un 13,608 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y un 35 sobre 40 en los exámenes de cuyo galardón es ganadora. «Salí contenta de los exámenes, pero jamás me imaginé esto», ha comentado. Ahora estudiará Filología Hispánica e Inglesa en la Universidad de Almería (UAL).

Las pruebas en cuestión se celebraron el pasado 17 de junio. La mañana se presentó larga para Mariángeles Ruiz, del IES Alhadra, el único de los centros públicos galardonados en la capital. Desde primera hora, Ruiz realizó cuatro exámenes: Historia, Filosofía, el idioma cursado y una de modalidad, Matemáticas, en el caso de la joven. A lo largo de cuatro horas y media, la estudiante no dudó de sus conocimientos. «Tengo ganas de empezar Matemáticas, estoy ilusionada», ha afirmado. Junto a ella, se encuentra la directora de su centro, Paqui Vico, quien ha comentado la importancia de que los centros públicos opten y consigan estas distinciones.

Los premios extraordinarios de Bachillerato se celebran en las ocho provincias andaluzas. Aquellas personas que optan por participar deben conseguir una media superior de 8,75 al término de los estudios preuniversitarios. El número de galardones es proporcional al del alumnado matriculado en la provincia. En el caso de Almería, con más de 5.500 estudiantes, se han otorgado seis premios con una anotación en el expediente académico, 500 euros y la exención del pago en la matrícula del sistema público de universidades.

En la provincia, también se han reconocido el expediente de Manuel Sánchez, del colegio concertado Stella Maris; Carlos Bravo, del colegio privado Saladares de Roquetas de Mar y Nieves Cano, del IES Murgi en El Ejido. Esta última obtuvo la nota más alta en las pruebas, 38,5 sobre 40 y un 13,65 en la PAU. Ahora se matriculará en Matemáticas y Telecomunicaciones en la Universitàt Valenciana. «Me llegó la notificación y no supe qué hacer, pero ahora no me arrepiento de nada», ha añadido.

Las alumnas Hidalgo y Ruiz pertenecen al grupo de «extraordinarias» que deciden continuar sus estudios en la UAL. También lo hará Miguel Pérez, del colegio concertado Stella Maris. La vicerrectora de estudiantes de la UAl, Encarna Carmona, ha puesto en valor que «alumnado brillante» decida continuar en la Universidad de Almería. Además, ha reconocido el mérito a las familias como «sostén» de los estudiantes y ha querido alabar la función del personal docente, quien «acompaña» y «forma» a los futuros profesionales. Sin embargo, Carmona ha lanzado un mensaje a favor del conocimiento: «La UAL quiere formar como profesionales y personas, pero las notas no pueden ser el objetivo de la vida, hay que ser buenos ciudadanos».

Sacramento Sánchez, portavoz del equipo de Gobierno ha alabado la nota del estudiantado por ser fruto de años de dedicación. «La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo», ha sostenido. Para la también concejala, estos premios son una «inspiración» para el resto de jóvenes y ha advertido del esfuerzo que conlleva. «La cultura del esfuerzo mejora vidas», según ha comentado Sánchez. Por su parte, la vicerrectora de la UAL ha alabado el «servicio de calidad» de la Universidad. Sin embargo, no ha dudado en exigir formación permanente de profesorado para su continua «actualización» y «remar» así a favor de la pública.

La diferencia en el número de galardonados a favor de los centros privados o concertados no ha pasado inadvertida en el acto. Sólo dos centros públicos han conseguido la distinción: el IES Alhadra en la ciudad y el IES Murgi en El Ejido. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo ha respondido a este periódico sobre tal cuestión. «Es posible que no se presenten tantos alumnos de centros públicos como de centros privados, donde se tiene más costumbre de este tipo de temas», ha apostillado. Pese a la proporción, la consejera ha animado «a todo el alumnado» a presentarse a las próximas convocatorias de estos premios.

La consejera ha insistido en que en Andalucía la educación está en «buenas manos» y ha destacado el compromiso del profesorado en «cualquier» centro. Además, Castillo ha querido recordar el esfuerzo de las familias en una etapa «difícil como la adolescencia. «Los padres los acompañáis a todas las actividades desde tenis a inglés y esto es también reconocimiento vuestro», ha señalado. «Habéis demostrado esfuerzo y responsabilidad y eso marcará vuestra trayectoria académica», ha concluido.