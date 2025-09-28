El 46% del alumnado estudia este curso en centros bilingües La Junta exige al Gobierno que busque con urgencia una solución que permita a Andalucía retomar el programa de auxiliares de conversación

Un total de 540.380 alumnos estudian este curso en alguno de los 1.638 colegios e institutos que conforman la red de centros bilingües sostenidos con fondos públicos, es decir más del 46% de los estudiantes del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato cursan enseñanzas bilingües de español-inglés, francés o alemán.

Estas cifras fueron aportadas por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen del Castillo, durante su visita al CEIP 'Posidonia', centro bilingüe español-inglés, en Roquetas de Mar, con motivo del Día Europeo de las Lenguas, una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el Consejo de Europa, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la riqueza lingüística de nuestro continente.

Del total de centros bilingües, la mayoría, 1.281, son públicos y, el resto, 357, concertados. Este curso se ha incrementado la red de centros bilingües con la incorporación de 7 centros públicos más respecto al curso pasado.

En el caso de Almería son más de 63.000 alumnos los que cursan enseñanzas bilingües en 164 centros sostenidos con fondos públicos, de los cuales 142 con colegios e institutos y 22 concertados.

Durante su intervención, la consejera puso en valor la importancia del aprendizaje de idiomas desde edades tempranas, donde en un mundo cada vez más globalizado, el conocimiento de otras lenguas se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo académico, profesional y personal del alumnado. Además, contribuye a mejorar la comunicación intercultural y abrir oportunidades en el ámbito laboral.

María del Carmen Castillo ha hecho referencia también a otros programas puestos en marcha por la Consejería para impulsar el aprendizaje de idiomas como intercambios escolares con centros educativos de otros países; el programa de movilidad individual del alumnado individual de alumnado con reciprocidad, PicasoMob en Francia o los campamentos de inmersión lingüística para el alumnado de sexto de Primaria y segundo de la ESO.

Asimismo, destacó el papel de las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Andalucía para impulsar la enseñanza de idiomas, que ofertan este curso casi 80.000 plazas para el estudio de 11 idiomas y ha recordado que las EOI ofrecen desde el curso pasado a los alumnos de Bachillerato bilingüe y plurilingüe la posibilidad de obtener la certificación del nivel B2 en inglés, francés o alemán, con una tasa de aprobado en la primera convocatoria del 82% en Andalucía y del 93% en Almería.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, indicó que el CEIP 'Posidonia' es un centro educativo referente en Andalucía, que pone en marcha programas y proyectos que ofrecen una educación de calidad cuyo eje principal es valorar la diversidad lingüística. «Nuestra ciudad es un modelo de inclusión y de convivencia intercultural». «Somos conscientes de la importancia de que los jóvenes respeten la diversidad lingüística», dijo.