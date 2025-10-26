El alquiler en Almería: 16 interesados por vivienda y precios de 625 euros La comunidad autónoma presenta una situación muy heterogénea, con algunas provincias entre las más caras del país, mientras otras resultan de las más asequibles

Cada vivienda que sale al mercado en Andalucía recibe 47 contactos en 10 días, aunque con grandes diferencias entre provincias como Sevilla, con 73, o Jaén, con 10. Almería se encuentra entre las andaluzas con menor presión: en concreto, 16 interesados, mientras que el precio medio de la renta se sitúa en unos 625 euros, a tenor de los datos del Observatorio del Alquiler que promueve la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, referentes a 2024.

«Andalucía es una comunidad autónoma muy grande, con un mercado del alquiler muy diverso y heterogéneo, que presenta grandes diferencias entre provincias», tal y como concluye este organismo, que revela que la presión del alquiler en la región se elevó en 2024 hasta los 47 interesados por vivienda, a pesar de que el precio medio ascendió a 912 euros.

Así se desprende de su Barómetro del Alquiler de 2024, que asegura que la presión en Andalucía creció de forma considerable en el último año, desde los 30 contactos por vivienda que registraba en 2023, aunque existen grandes diferencias entre provincias. Destacan especialmente los casos de Sevilla y Málaga, con un total de 73 y 71 interesados por inmueble, respectivamente, y un especial incremento de la capital hispalense durante el último ejercicio, puesto que el año anterior contabilizaba apenas una veintena.

En el resto de provincias, prosigue el informe anual de este organismo, la situación es más estable, si bien, a diferentes niveles. En Huelva, cada vivienda que salió al mercado recibió unos 35 contactos en diez días, muy cerca de Cádiz, que se quedó en 34. En Córdoba y en Granada, la presión del alquiler fue de 23 y 22, respectivamente; mientras que Almería y Jaén presentaron niveles mucho más equilibrados, con una media de 16 interesados por inmueble en el caso de la primera, y de 10 en el de la segunda, uno de los datos más bajos del país.

La provincia de Málaga se situó, además, como la más cara para vivir de alquiler en Andalucía, con un precio medio de 1.077 euros, seguida por Sevilla, con 915 euros; y, ambas, por encima de la media regional de 912 euros. Por debajo, se encuentran Granada, con 827 euros; Cádiz, con 810; Huelva, con 682; Córdoba, con 650; y Almería, con 625. Jaén, por su parte, es la más barata para alquilar, con un precio medio de 540 euros.

El número total de viviendas que salieron al mercado en Andalucía pasó de las 138.665 en 2023 a las 137.808 en 2024. Se trata de una ligera caída del 0,6%. En algunas provincias, como Córdoba, Almería o Huelva, la oferta incluso subió este año, mientras que fue Sevilla la que experimentó una bajada más acusada. Málaga sigue siendo, por su parte, la provincia con mayor número de inmuebles disponibles de la región.

La oferta en Sevilla cayó en un año en 3.105 viviendas, situándose en 2024 en un total de 24.111. En cambio, en provincias como Córdoba subió un 23,1%, hasta los 7.541 inmuebles. Algo similar ocurrió en Almería, donde el aumento fue del 12,1%, sumando un total de 14.643, mientras que el crecimiento en Huelva fue del 4,8%, hasta las 6.424 unidades.

Málaga se sitúa como la provincia con mayor oferta, con 48.206 viviendas en 2024, un 0,6% menos que el año anterior. En cuanto al resto de provincias, destacan Cádiz, con 16.979 inmuebles (-3,6%); y Granada, con 15.676 (-0,3%). Jaén es la zona con menos oferta, con un total de 4.228 unidades (-1,9%).