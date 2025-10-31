Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un agente de Policía Nacional de Almería, de archivo. R. I.

Al menos 30 almerienses víctimas de una estafa que suplanta a Lidl

Los afectados han adquirido productos del hogar o bicicletas desde Facebook pensando que se trataba de la famosa cadena de supermercados

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:05

Comenta

Si estás buscando un aspirador o una bicicleta, presta mucha atención a la suculenta oferta que te ofrece Lidl porque podrías ser víctima de una ... estafa que te deje a cero la cuenta bancaria aprovechando tus ganas de tener este producto. A veces, lo barato puede salir muy caro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  2. 2 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  3. 3 Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera
  4. 4 Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías
  5. 5 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  6. 6 La Legión celebrará una Jura de Bandera para personal civil en El Parador
  7. 7 Una importante cadena de moda sufre un ciberataque: Aviso a los clientes almerienses
  8. 8 Cooltural Fest confirma las primeras bandas para 2026
  9. 9 La térmica de Carboneras desaparece: vuelan el último edificio en pie
  10. 10 Las obras de eficiencia energética del Ayuntamiento de Vícar están al 99% de ejecución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Al menos 30 almerienses víctimas de una estafa que suplanta a Lidl

Al menos 30 almerienses víctimas de una estafa que suplanta a Lidl