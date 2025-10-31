Al menos 30 almerienses víctimas de una estafa que suplanta a Lidl

Si estás buscando un aspirador o una bicicleta, presta mucha atención a la suculenta oferta que te ofrece Lidl porque podrías ser víctima de una ... estafa que te deje a cero la cuenta bancaria aprovechando tus ganas de tener este producto. A veces, lo barato puede salir muy caro.

Por el momento hay una treintena de afectados que ya han interpuesto sus denuncias en la Comisaría Provincial de Almería al haber sido engañados por los ciberdelincuentes. Desde la Policía Nacional trasladan a IDEAL ALMERÍA que hay anuncios falsos de Lidl con productos de todo tipo, desde eletrodomésticos, productos infantiles o de jardín.

Este nuevo fraude, conocido como 'phishing', es una técnica que suplanta la identidad de una entidad de confianza y los 'cacos' de internet están posicionando los productos en publicidad a través de Facebook. Desde allí, dirigen a las víctimas a una web falsa que suplanta la identidad de Lidl y una vez adquieren el producto que jamás les va a llegar, les roban sus credenciales, contraseñas y datos bancarios.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte a las víctimas que, en caso de ser víctimas de phishing, recopile todas las evidencias que disponga. Además, que presenten una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de forma presencial

Por otra parte, es importante «abrir una reclamación en la entidad bancaria desde la que había hecho el pago aportando una copia de la denuncia interpuesta». En caso de ser una respuesta negativa, los afectados deben «presentar una reclamación al Banco de España».

Para prevenir a posibles víctimas, es necesario «extremar» la precaución a la hora de realizar búsquedas, ya que los resultados iniciales «pueden estar relacionados con fraudes donde se emplea el posicionamiento SEO».

INCIBE recuerda que es importante «sospechar si los precios están muy por debajo del precio del mercado, con descuentos muy agresivos o con el mismo precio para todos los productos».

Otro aspecto fundamental es «revisar la URL a la que redirige el enlace del anuncio para asegurarse de que es la oficial del comercio donde se quiere hacer la compra» y realizar compras «en la web oficial del establecimiento, en este caso www.lidl.es.». Así, concluyen que «si la compra se hace a través de Instagram, asegurarse de que se hace en el perfil oficial, contrastando que tiene un 'tick' azul al lado de su nombre».