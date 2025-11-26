Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liliana Valenzuela en su local 24 horas donde recibe paquetes L. M. C.

Los almerienses se toman con calma la compra online por el 'Black Friday'

A 48 horas del día oficial de los descuentos, las tiendas con 'punto pack' y Correos todavía esperan la llegada masiva de paquetes

Leticia M. Cano

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:40

El 'Black Friday' se ha consolidado como el punto de partida de la campaña navideña, pero todavía parece no haber comenzado. A tan solo 48 ... horas del gran día de los descuentos, los almerienses se están tomando con calma las compras o, al menos, los pedidos. Concienciación sobre el consumo, acudir a los propios establecimientos o esperar hasta el gran día. Cualquiera de las opciones podría estar en la mente de los consumidores. Lo único que, hasta ahora, saben con certeza los distribuidores es que el año pasado el número de paquetes por estas fechas era mayor. «Pero seguro que llegan más a partir de la semana que viene», manifiestan confiados.

