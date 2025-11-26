Los almerienses se toman con calma la compra online por el 'Black Friday'

El 'Black Friday' se ha consolidado como el punto de partida de la campaña navideña, pero todavía parece no haber comenzado. A tan solo 48 ... horas del gran día de los descuentos, los almerienses se están tomando con calma las compras o, al menos, los pedidos. Concienciación sobre el consumo, acudir a los propios establecimientos o esperar hasta el gran día. Cualquiera de las opciones podría estar en la mente de los consumidores. Lo único que, hasta ahora, saben con certeza los distribuidores es que el año pasado el número de paquetes por estas fechas era mayor. «Pero seguro que llegan más a partir de la semana que viene», manifiestan confiados.

La diversificación de las empresas de mensajería y el aumento de puntos habilitados a los que llegan los paquetes, ha provocado la división de los destinos de los pedidos. Correos ya no cuenta con inmensas filas en sus puertas esperando turno y, los repartidores ya no van puerta por puerta. «Llegan con muchos paquetes y los dejan aquí. También se llevan los que los clientes han dejado para que los recojan», explica Liliana Valenzuela tras el mostrador del local en el que trabaja.

Lleva un año trabajando en una tienda 24 horas y todavía «alucina» con la cantidad de paquetes que llegan a diario. Entre refrescos y bolsas de patatas, entrega y recibe pedidos que registra con un «pequeño aparato». Las cajas y bolsas se agolpan en una esquina esperando impacientes a ser recogidas, a que alguien pregunte por ellas. En una estantería, Liliana guarda los pedidos más pequeños que, a simple vista, superan la treintena, a pesar de que confiesa que el momento álgido no ha comenzado. «Hace un mes, supongo que con el cambio de armario, comenzaron a llegar muchos. Ahora, con el 'Black Friday' esperamos que lleguen más, aunque creo que este año las personas prefieren ir más a las tiendas», incluye.

En otro 'punto pack' de Almería, en este caso, un herbolario, su dueña estima que la semana que viene aumentará la llegada de paquetes en torno a un 20%. «Será en la primera semana de diciembre cuando comiecen a llegar pedidos sin parar», indica.

Empresas como Correos o repartidores de GLS tampoco han notado el aumento de volumen de trabajo. «Hace un año, por estas fechas, los paquetes estaban repartidos por el suelo», dice una de las trabajadoras de la oficina de Correos de Almería mientras señala una estantería con más huecos libres que paquetes. Indica que en las oficinas se ha notado la diversificación del negocio. «Ahora, a partir de diciembre, llega una época fuerte y esperamos tener mucho trabajo», señala. Aclara que el paronama cambia de un día para otro, pero que, el año pasado la situación era mejor.

Esta realidad coincide con las indicaciones del presidente de la patronal española de logística y transporte, Francisco Aranda, con respecto a la media de gasto de los consumidores en 2025. «El ticket medio se mantendrá estable o ligeramente a la baja, consecuencia de un entorno inflacionario y de la prudencia en el gasto de los hogares».