«Los almerienses tenemos más posibilidades de tener un cáncer de piel que el resto de Europa»

Clemen Solana Almería Viernes, 4 de julio 2025, 23:16 Comenta Compartir

El dermatólogo Ramón Fernández Miranda anima a la sociedad a ser parte activa en la prevención del cáncer de piel en una de las zonas con mayor irradiación solar de todo el continente europeo, incluso durante el invierno.

–¿Qué le ha contado la piel en estos 40 años de trayectoria?

–Y lo que me sigue contando. Pues que es el órgano más importante del cuerpo humano.

–¿Ha notado un perfil de paciente con cáncer de piel en Almería?

–El cáncer de piel es muy variable y el concepto, muy genérico. Está el cáncer no melanoma que suele ser el basocelular de personas blanquitas y el cáncer espinocelular que tiene una incidencia profesional. En Almería era muy frecuente por el tema de los marineros y los campesinos. Ahora se dan mucho en las modas de la playa los melanomas. Es muy importante nombrar los lunares malignos, que son los peores y producen metástasis. Hay que tener en cuenta que cinco quemaduras solares antes de los 20 años producen la posibilidad del 80% de padecer un cáncer de piel tipo melanoma.

–Los lunares tienen su propio abecedario...

–En los años 80 se andaba despistado con los melanomas. Un dermatólogo de los Estados Unidos, Clark White, describió un lunar (nevo de Clark) que era precursor del melanoma. De ahí nació esa regla nemotécnica: lunares asimétricos, con bordes irregulares, color variable, diámetro mayor a seis milímetros y su evolución. El 'a-b-c-d-e' de los lunares.

–¿Se romantiza la quemadura veraniega?

–No creo que exista, pero suceden cosas inexplicables. En Estados Unidos, se puso de moda en las redes sociales el callo solar. A un descerebrado se le ocurrió pensar que te tenías que acostumbrar como si fuera una vacuna, es decir, tú tomas mucho sol y llegas a acostumbrarte. Eso es una falacia preocupante.

–¿Qué rutina se debe hacer después de un día de playa?

–Hay que evitar la playa desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Al llegar a casa, debes aplicar una crema hidratante. Además, hay que aprender a usar el fotoprotector adecuadamente y la gente no lo hace. Se deben usar dos miligramos de fotoprotector por centímetro cuadrado de piel, esa es la dosis correcta, aunque el bote se acabe antes. La piel no es lisa, tiene rugosidades por lo que, si no usas esa cantidad, pues gran zona no tiene fotoprotección en la playa.

–¿Y durante el resto del año?

–En Almería, siempre debemos hidratarnos la piel, mejor aún con filtro de 30 hasta en invierno. Incluso, de noche, se deben usar cremas antiedad si es que has tomado mucho sol.

«Para pacientes con patologías como el lupus o los melanomas, habría que financiarle el fotoprotector»

–¿Acaso el sentido común no se quema más que la piel?

–Hay una intoxicación de información, la gente está anestesiada. Hasta que no salga un 'influencer', la gente no nos hará caso a los profesionales. He estado 42 años como dermatólogo y la gente sigue yendo a la playa a las 12 de la mañana. Hay que ser corresponsable con la sociedad porque las familias con trabajo e hijos van a la playa cuando pueden, a las peores horas y con un bote de crema solar de 250 mililitros para cuatro miembros a un precio de 28 euros. No cometen barbaridades, hacen lo que pueden.

–Tal vez haya que alentar el debate de la financiación de fotoprotectores...

–Para pacientes con patologías, lupus eritematoso, riesgos y melanomas, por supuesto. Australia tiene la tasa de melanoma más alta del planeta porque son de piel sajona y viven en el Trópico de Capricornio. Hay tres factores que juntos causan un melanoma: tener familiares con melanoma, tener más de 100 lunares y haberte quemado en la infancia en la playa. A toda esa gente la hay que financiar.

–¿Le suscita críticas la falta de sombra en los proyectos del puerto, el parque Nicolás Salmerón y Paseo de Almería?

–Me parece bien que Almería se ponga bonita, pero hay que hacerla agradable para los almerienses. Le tengo afecto desde su infancia a la autoridad portuaria, Rosario Soto. La idea está genial porque van a abrir el puerto como cuando yo era pequeño y paseaba los domingos. Eso es una idea preciosa, pero hay que añadir sombras. En Almería, como no se pongan sombras, esa zona va a ser el desierto del Sáhara.