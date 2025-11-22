Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Alcazaba de Almería es el monumento que más atrae en la provincia.

Los almerienses han hablado: este es su monumento favorito

La provincia registró 279.487 visitas a sus principales espacios culturales en 2024, con la Alcazaba como reina indiscutible del patrimonio, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:38

Almería tiene claro cuál es su icono cultural. En 2024, los distintos espacios patrimoniales de la provincia sumaron 279.487 visitas, según datos del Instituto ... de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y de todas ellas hay un ganador incontestable. Es la Alcazaba, que se lleva la palma muy por encima de otros espacios.

