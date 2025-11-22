Los almerienses han hablado: este es su monumento favorito

Almería tiene claro cuál es su icono cultural. En 2024, los distintos espacios patrimoniales de la provincia sumaron 279.487 visitas, según datos del Instituto ... de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y de todas ellas hay un ganador incontestable. Es la Alcazaba, que se lleva la palma muy por encima de otros espacios.

El registro global muestra además una ligera mayoría de mujeres interesadas en el patrimonio provincial, con 142.817 visitas femeninas frente a 136.670 masculinas, según la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Una tendencia que se repite en la mayoría de enclaves y que también se observa a nivel regional.

La Alcazaba, un gigante que eclipsa al resto

El Conjunto Monumental de la Alcazaba no solo lidera, sino que arrasa. Un total de 231.023 personas pasearon por sus murallas en 2024, 118.267 mujeres y 112.756 hombres. Con esta cifra, el monumento concentra por sí solo más del 80% de todas las visitas culturales de la provincia.

El resto de enclaves significativos mantienen un flujo estable, aunque muy lejos de la fortaleza almeriense. El Castillo de Vélez-Blanco, uno de los grandes tesoros renacentistas de Andalucía, recibió 27.868 visitantes, según los mismos datos. El yacimiento arqueológico de Los Millares, una de las culturas prehistóricas más importantes de Europa, atrajo a 11.423 personas. A ellos se suman los 5.148 visitantes de otro enclave arqueológico, el de Puerta de Almería y los 4.025 que visitaron el enclave arqueológico de Villaricos.

En el mapa andaluz, Almería en la mitad de la tabla

Con sus 279.487 visitas, Almería queda en una franja intermedia dentro de Andalucía. Por encima se sitúan Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba y, muy especialmente, Granada. La provincia nazarí no compite, sencillamente juega en otra liga. Solo el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife acumuló en 2024 2.928.865 visitas, un tirón turístico envidiable y una cifra que multiplica por más de diez la registrada en Almería.

Córdoba, con 816.993 usuarios, y Málaga, con 766.277, completan el podio regional. Sevilla también supera a Almería con 315.890 visitas, seguida de Cádiz con 363.585, de acuerdo con los datos de la Consejería de Cultura y Deporte. Por debajo quedan Jaén, con 28.836, y Huelva, que cerró el año con 14.048 visitantes en sus principales enclaves.

Un espejo en el que mirarse

La Alcazaba, como monumento almeriense más visitado por vecinos de la capital y visitantes, tiene en la Alhambra de Granada un modelo al que mirar. De hecho, el monumento granadino, conocido mundialmente, cuenta con una capacidad de atracción tan grande que tira al alza de las cifras globales de la Comunidad Autónoma andaluza.

Sea como sea, los últimos datos disponibles demuestran que el patrimonio almeriense goza de buena salud, con una Alcazaba que sigue siendo el gran emblema histórico de la provincia y que consolida su posición como el monumento más querido y visitado en nuestra tierra.