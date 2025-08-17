El 13% de los almerienses que fuman a diario son menores de 16 años Las estadísticas más recientes apuntan que el consumo de tabaco desciende ligeramente en la provincia con el vapeo como nueva alternativa

Las estadísticas más recientes indican que en Almería el consumo de tabaco ha ido descendiendo ligeramente en los últimos años. En los estancos se registra una menor actividad y se venden menos cigarrillos, tabaco de liar, de pipa y cigarros, aunque estos establecimientos recaudan casi un 3% más que en 2023, alcanzando la nada desdeñable cifra de 207.846,3 millones de euros en la provincia almeriense.

Aun así –aunque el consumo de cigarrillos ha disminuido por una serie de razones, como la concienciación sobre sus efectos nocivos, la subida de precios o la aplicación de impuestos más altos– el tabaco sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida entre personas de 15 a 64 años, según el último informe de consumo de alcohol y drogas en España elaborada por el Ministerio de Sanidad.

De ahí que también sea una de las principales causas de enfermedades y muertes prematuras en todo el mundo. En Almería, los hábitos de consumo han experimentado cambios significativos en los últimos años, con el auge de nuevos hábitos como el vapeo, consumido principalmente por la población más joven.

Pero ¿están los almerienses dejando realmente el tabaco, o simplemente están cambiando una adicción por otra?

A pesar de los esfuerzos para reducir el consumo de tabaco a través de campañas de concienciación y políticas públicas, el número de almerienses que fuman sigue siendo elevado. De hecho, algunos estudios indican que alrededor de cuatro de cada diez habitantes de la provincia fuman diariamente y de ellos el 13% son menores de 16 años. En esta línea, aproximadamente el 21% de los fallecimientos en la provincia están relacionados con el tabaquismo.

Las diferentes campañas públicas que se ven continuamente hacen alusión al riesgo que sufren no solo quienes consumen tabaco, sino los fumadores pasivos, es decir, aquellas personas que respiran el humo por encontrarse cerca de quienes están fumando un cigarrillo.

No obstante, los datos son esperanzadores y reflejan que el consumo diario disminuyó en 2024 en un 36,8%, con respecto a la última medición, lo que pone de manifiesto una clara tendencia a la baja. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, aunque el número de fumadores en los países desarrollados ha disminuido, el consumo sigue siendo un grave problema de salud pública, especialmente entre los más jóvenes.

El vapeo

Fumar es un hábito que suele adquirirse en la juventud. Entre las razones por las que se empieza está la presión social y querer encajar en un grupo de amigos o como forma de relajación. El tabaco, en sus primeras etapas, no parece tener efectos negativos inmediatos, lo que hace que los jóvenes no sean conscientes del riesgo a largo plazo.

En los últimos años, el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeo ha ganado terreno entre los almerienses como una alternativa percibida como más segura al tabaco tradicional. No obstante, los expertos indican que, pese a esa percepción, se corre un riesgo similar de adicción y de perjuicio para la salud con esta alternativa.

A pesar de los esfuerzos por reducir el consumo, el camino aún es largo. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para combatir el tabaquismo, pero también es necesario proporcionar apoyo a aquellos que ya han caído en esa práctica.

De hecho, la Administración andaluza cuenta con el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 2020-2025 destinado a combatir el consumo de esta sustancia que, según los datos, acaba con la vida de la mitad de quienes la consumen. En los últimos años, a los métodos tradicionales para abandonar el hábito se han sumado nuevos medicamentos.

