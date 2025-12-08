Los almerienses, por debajo de la media en movilización social con una manifestación al día

Los almerienses están entre los ciudadanos que menos protestan. Y con diferencia. Apenas se organiza una manifestación al día en toda la provincia, dato muy ... por debajo de la media de Andalucía, según indican los datos recogidos en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2024.

Almería acogió el año pasado 373 manifestaciones -al menos, esa es la cifra de comunicadas a la Subdelegación del Gobierno-, lo que representa 1,02 al día frente a las 2,2 que se organizan, de media, en el conjunto de la comunidad autónoma. Aunque la almeriense no es la provincia que menos se movilizó. Por detrás se encuentran Jaén (330) y Huelva (274).

Córdoba, con una población similar a la de Almería, fue escenario de 609 movilizaciones, si bien fue Sevilla la que congregó el mayor número, con 1.519, es decir, cuatro al día. Cabe reseñar que la capital hispalense suele ser escenario de protestas de ámbito autonómico al ser el centro administrativo de la comunidad.

¿Y quién organiza estas protestas? Generalmente, los sindicatos son los movilizadores más prolíficos, algo más evidente aún en la provincial de Almería, donde convocaron 205 de las 373 manifestaciones. En segunda posición se sitúan las asociaciones ciudadanas aunque ya la cuantía es menor: 75 convocatorias en 2025. Esta distancia, en cambio, es más estrecha en otras partes del territorio andaluz e, incluso, existen casos de provincias donde la protesta pública ciudadana es mayor que la sindical, como es el caso de Jaén o Córdoba.

Los motivos sanitarios centraron 89 de las manifestaciones realizadas el año pasado en Almería, donde, cabe mencionar que 108 protestas están registradas en el apartado 'otros', por lo que no se especifica su motivación. En segundo lugar se encuentran aquellas relacionadas con causas laborales o económicas, con 45 casos. Causas como la educación (14), los derechos humanos (7) o la violencia de género (5) centraron apenas un puñado de protestas el año pasado en Almería, que, de nuevo, se aleja de la realidad de territorios similares. En la provincia cordobesa, por ejemplo, se contabilizó en 2024 medio centenar de manifestaciones contra la violencia de género y 43, en defensa de los derechos humanos.

En toda Andalucía, prácticamente un tercio de las 6.598 manifestaciones comunicadas, un total de 2.155, tenían que ver con motivos laborales o económicos y 565, con sanitarios. La educación es la tercera causa registrada por la que más se protestó el año pasado en el territorio autonómico, con 300 manifestaciones en total.

Incidencias

Con los datos en la mano, de manera general –teniendo en cuenta que no se incluyen datos de Cataluña y País Vasco en el anuario de Interior– las protestas que sacan a la calle a los ciudadanos españoles resultan pacíficas. Apenas se computaron 24 de ellas con incidencias, seis de las cuales tuvieron lugar en Andalucía, concretamente en Granada (1) y Sevilla (5).

Entre los tipos de incidencias que se registraron, las más comunes tuvieron que ver con la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (que actuaron en seis ocasiones). En tres protestas hubo detenidos, en otras tres, cortes de tráfico y en dos, personas heridas. Se cuenta una decena de ocasiones en las que no se especifica el tipo de incidente.

También recoge la memoria anual del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska la cifra de manifestaciones celebradas por meses en cada provincia. En Almería, octubre fue el mes más prolífero, con 48 convocatorias convocatorias comunicadas, tras un verano con cierta inactividad apenas 15 en agosto, 26 en julio y 18 en julio. Ocurre de manera similar en Andalucía, donde en el décimo mes del año se celebraron 803 protestas en las calles.

En toda España, sin embargo, febrero es el mes en el que más movilizaciones se desarrollaron, más de 4.000.

Las mismas que en pandemia

La provincia de Almería está a la cola de Andalucía en movilización social. Y no es nuevo. Aunque, de acuerdo a los datos del Gobierno de España, sí que se aprecia una desescalada en los últimos años. En 2018, se comunicaron 502 manifestaciones en los municipios almerienses de las que, cabe mencionar, 26 fueron prohibidas. Un dato significativamente superior al del año pasado, el último del que hay cifras oficiales ya que, recientemente, se ha publicado el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.

En 2024 se registraron 373 protestas públicas en Almería, prácticamente las mismas que las contabilizadas durante el año en el que se produjo el confinamiento por la pandemia de la covid-19. Así, pese a que la población permaneció tres meses 'encerrada' en casa y se obligó a limitar las reuniones públicas, en 2020 se comunicaron 371 manifestaciones a la Subdelegación del Gobierno de Almería, apenas dos menos que el año pasado. Solo hay un dato más bajo, que es el de 2023, cuando fueron 340, ni una al día.

Una realidad que no es tan marcada en el conjunto deAndalucía o de España. Si bien, en general, durante 2020 se redujeron las movilizaciones, en los años siguientes repuntaron y superaron las cifras de los años previos al estallido de la covid-19.

El año pasado, en Andalucía se registraron 7.034 protestas (dato similar al de 2023) mientras que en el año de la pandemia se mantuvieron en 5.816, esto es, menos de dos al día de media.