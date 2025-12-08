Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de una manifestación en defensa de la sanidad pública organizada en Almería. R. I.

Los almerienses, por debajo de la media en movilización social con una manifestación al día

Almería fue escenario de 373 protestas en 2024, menos de la mitad de las convocadas, de media, en el resto de provincias de Andalucía y el mismo número que el del año con más restricciones de la pandemia

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:14

Los almerienses están entre los ciudadanos que menos protestan. Y con diferencia. Apenas se organiza una manifestación al día en toda la provincia, dato muy ... por debajo de la media de Andalucía, según indican los datos recogidos en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

