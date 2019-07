Los almerienses ven con buenos ojos la obligación de limpiar el pipí de sus mascotas Una pareja paseaba ayer con su perro por el parque de Oliveros, con su botella de limpieza en la mano. / D. S. Los vecinos de la capital creen que se trata de una medida que beneficiará a mantener la ciudad más adecentada y se debería sancionar más duramente DANIEL SERRANO Almería Martes, 2 julio 2019, 01:14

Ayer entró en vigor la ordenanza municipal que obliga a los dueños de las mascotas a retirar los restos de orina de sus animales de las calles de Almería mediante el uso de agua con vinagre. Una normativa que ha contado con el visto bueno de los vecinos de la capital tal y como trasladaron ayer a IDEAL.

«Creo que es normal porque si cada uno no limpiamos lo de nuestros perros imagínate como estarían las calles», comentó Federico, vecino almeriense que paseaba ayer a su can por el parque de Oliveros y que además aprovechó para pedir públicamente más pipicán en la ciudad ya que ayudaría a mantener más limpia la capital. «A las personas que no recojan los excrementos de sus animales los sancionaría más seriamente porque al final pagamos justos por pecadores. Además, llevar la botellita para limpiar la orina no me molesta nada porque es para el bien de todos», finalizó Federico.

Paseando por el citado parque en la calurosa mañana de ayer también se encontraba una pareja formada por un almeriense y una madrileña, residentes en la capital, y también de acuerdo con la nueva normativa.

Así las cosas, aseguraron que llevaban usando la botella de agua con vinagre desde que escucharon que la normativa entraría en vigor, hace ya algunos meses. «Nos parece bien, creemos que es muy cívico y además no es nada molesto. No supone una incomodidad», apuntaron.

Si bien, según su modo de ver las cosas, cuando se trata de un can de grandes dimensiones, que por ende expulsa más orina, hay que echar más agua «y al final se forman unos charcazos», sin embargo eso no fue un motivo para mostrar su satisfacción con esta nueva ordenanza.

«Al final es una medida de higiene y puede hacer que las personas que vean el tener un perro como una suciedad para las calles acepten que el tener una mascota no es algo malo», explicaron. Además, la pareja también trasladó que sería bueno que hubiera lugares destinados exclusivamente a que las mascotas hicieran sus necesidades.

Por su parte, Rafael, quien también paseaba con su perro, explicó a este diario que le parecía correcto ya que simplemente era cuestión de llevar una botella de agua con vinagre. «Me parece estupendo. Es más, cuando veo a una persona que lleva a su mascota y hace sus necesidades y no las recoge -o limpia- me sienta mal ya que luego nos miran a todos los que tenemos perros como si todos fuéramos culpables cuando no es así», comentó.

En este sentido, Rafael trasladó que es bueno todo lo que se haga por la limpieza de Almería, su ciudad. Al igual que otros cuestionados, este vecino de la capital aprovechó para denunciar que «habría que vigilar más a las personas y no permitir la cantidad de suciedad que algunos generan en las calles y para ello se deberían tomar más medidas. Me parecen muy bien las nuevas ordenanzas en relación a los animales domésticos pero también se deberían de tomar en relación a las personas».

Igualmente, Luis Miguel Tejero, que reside en Almería capital desde hace varios años, también mostró su conformidad con la ya instaurada normativa municipal. «Creo que no cuesta nada, yo empecé a usarlo la primera vez que leí que dicha normativa entraría en vigor. Es mejor para todos y creo que ayudará a mantener un poco más limpia la ciudad y no debe ser un impedimento para nadie», finalizó el joven.

Merece la pena recordar que esta modificación de la ordenanza municipal tiene por objetivo minimizar el efecto de las micciones, particularmente de perros, en el entorno y mobiliario urbano, con el fin de evitar suciedad y los malos olores en las calles, ya que la presencia de heces de los perros abandonadas en la calle es, junto a las micciones de perros, uno de los principales problemas de limpieza e higiene y una de las principales quejas que denuncian los almerienses.