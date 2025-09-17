Una almeriense recupera 246 euros por un servicio de depilación que nunca recibió La devolución se logró gracias a la mediación de FACUA Almería, después de que la financiera Cofidis rechazara en un primer momento la reclamación

David Roth Almería Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

FACUA Almería ha logrado que la financiera Cofidis reembolse a una socia 246 euros correspondientes a un bono de depilación láser contratado en el centro Único del Centro Comercial Torrecárdenas, que cerró de manera repentina el pasado mes de julio dejando a numerosos clientes sin servicio.

A principios de 2024, María C.P. adquirió para su hija un tratamiento de depilación valorado en 390 euros, que incluía un total de 52 sesiones. Abonó 110 euros en efectivo y financió con Cofidis los 280 euros restantes, a devolver en diez mensualidades de 29,30 euros.

Durante los primeros meses, la joven pudo disfrutar de seis sesiones. Sin embargo, en verano el centro cerró sus puertas de forma inesperada, como ocurrió con otros locales de la cadena repartidos por todo el país. Desde entonces, la falta de comunicación por parte de la empresa se sumó a la frustración de haber pagado por un servicio que nunca se completó.

Pese a la situación, María continuó abonando las cuotas mientras esperaba una respuesta. Ante el silencio de Centros Único, decidió acudir a FACUA Almería. El equipo jurídico de la asociación reclamó a Cofidis la anulación del contrato y la devolución del dinero correspondiente a las sesiones no recibidas.

La financiera respondió solicitando documentación que resultaba imposible de obtener, dado que la clínica nunca atendió las reclamaciones ni de la afectada ni de la asociación. Aun así, FACUA insistió en que el cierre repentino y sin previo aviso dejaba claro que los clientes habían quedado desamparados.

Finalmente, tras varios escritos de reclamación, el departamento jurídico de FACUA Almería logró aportar el listado de la administración concursal en el que figuraba la hija de la afectada junto con las cantidades abonadas. Con este documento y tras una declaración responsable firmada por la socia, Cofidis aceptó devolver los 246 euros correspondientes a las sesiones no disfrutadas.

Desde la asociación de consumidores subrayan la importancia de reclamar en estos casos y recuerdan que los usuarios tienen derecho a recuperar su dinero cuando una empresa cesa su actividad sin cumplir lo contratado.